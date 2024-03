Ticket-ReSale: Neuer DFB-Service für Fans

Transparent, sicher und einfach: Der neue Ticket-ReSale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ermöglicht es Kunden, unmittelbar beim DFB erworbene Karten legal zum Wiederverkauf (ReSale) über die Plattform des Verbandes anzubieten. Der offizielle Ticketzweitmarkt des DFB ist für die Fans ein fairer Service, wenn Eintrittskarten nicht genutzt werden können.

Ticketinteressierte bieten im Gegensatz zum Kauf bei Internet-Auktionen und nicht vom Deutschen Fußball-Bund autorisierten Verkaufsplattformen die Sicherheit, dass im DFB Ticket-Resale erworbene Tickets gültig sind.

So funktioniert der Ticket-ReSale des DFB

Nach Anmeldung im DFB-Ticketportal unter tickets.dfb.de können die zu verkaufenden Karten unter dem Menüpunkt "ReSale/Tickets anbieten" angegeben werden. Der potenzielle Auszahlungsbetrag wird bei einem erfolgreichen Verkauf an dieser Stelle bereits angezeigt. Damit die Erstattung erfolgen und das ReSale-Angebot erstellt werden kann, müssen Ticketkunden ihre Bankverbindung angeben. Danach gehen die Karten in den offiziellen DFB-Webshop zurück, in dem auch die Erstmarkttickets angeboten werden. Im FAQ gibt es alle weiteren Infos zum offiziellen Ticketzweitmarkt.

Ob die EM-Qualifikationspartien der U 21 in Chemnitz und Halle, das Heimspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Aachen, das Länderspiel der Männer-Nationalmannschaft in Frankfurt oder das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln: Im Ticket-ReSale des DFB können Fans bereits erworbene Karten zu den genannten fünf Begegnungen zum Wiederverkauf anbieten. Vorbeischauen kann sich lohnen.

[mb]