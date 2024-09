Präsentieren sich den Fans in Düsseldorf: Marc-André ter Stegen und Co.

Ticker: TikTok-Videos des DFB-Teams boomen

Nach der EURO ist vor der UEFA Nations League: Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich zur ersten Maßnahme nach dem Heimturnier. Schon heute Abend (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) spielt das DFB-Team in Düsseldorf gegen Ungarn, am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) geht es zum Gastspiel in Amsterdam gegen die Niederlande. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

+++++

Eine Million Follower bei TikTok

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag die Marke von einer Million Follower auf TikTok geknackt. Seit Juni 2022 ist der DFB mit einem eigenen markenübergreifenden Channel auf der Entertainment-Plattform vertreten. Einzelne Videos wurden dort jeweils mehrere Millionen Mal aufgerufen, die erfolgreichsten fast 20 Millionen Mal.

Um Fans zusätzliche exklusive Einblicke zu ermöglichen und neue, kreative Contentformate zu ermöglichen, ist TikTok seit März 2024 offizieller Entertainment-Partner der Männer-Nationalmannschaft des DFB.

Wie TikTok nach der UEFA EURO 2024 mitteilte, wurden die Beiträge des DFB-Teams mit mehr als 374 Millionen Aufrufen während der Europameisterschaft mit Abstand am meisten geklickt. Auf Platz zwei im Ranking der Verbände folgten die Franzosen (241 Millionen Aufrufe), auf Rang drei die Engländer (184 Millionen).

+++++

Tickets für das öffentliche Training vergriffen

Die kostenlosen Tickets für das öffentliche Training der Nationalmannschaft am Tag nach dem heutigen Länderspiel gegen Ungarn (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) sind allesamt vergriffen. An diesem Sonntag präsentiert sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ab 11 Uhr den Fans im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf. Insgesamt können 7000 Besucher*innen im nach dem 71-maligen deutschen Nationalspieler Paul Janes benannten Stadion dabei sein. Aus organisatorischen Gründen war der kostenlose Erwerb von Eintrittskarten notwendig.

Wer keine Tickets erhalten hat, kann das Training live bei Youtube verfolgen.

Für das Länderspiel gegen Ungarn heute Abend zum Start in die UEFA Nations League gibt es noch ganz wenige Restkarten im DFB-Ticketportal.

+++++

Franzose Turpin leitet Deutschland-Spiel

Gutes Omen für die deutsche Nationalmannschaft? Der erfahrene französische Schiedsrichter Clement Turpin leitet das Nations-League-Spiel gegen Ungarn am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Düsseldorf. Unter der Leitung des 42-Jährigen hat die deutsche Auswahl noch nie verloren.

Turpin pfiff die deutsche Mannschaft bisher fünfmal. Vier Siege und ein Remis stehen dabei zu Buche. Mit dem WM- und EM-Referee an der Pfeife gab es zuletzt das deutliche 5:1 im Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Schottland. 2015 in der EM-Qualifikation hieß es 2:0 in Georgien, bei der EM 2016 stand am Ende ein 1:0 im Gruppenspiel gegen Nordirland und im Jahr 2021 in der WM-Qualifikation gab es ein 1:0 in Rumänien. Zudem leitete Turpin das 2:2 in einem Testspiel gegen Argentinien 2019.

+++++

Abschlusstraining und Reise nach Düsseldorf

Nach Besprechung und Aktivierung am Morgen steht für die Nationalmannschaft am heutigen Freitag das Abschlusstraining vor dem Auftaktspiel in der UEFA Nations League an. Das absolviert das DFB-Team um 11 Uhr noch in Herzogenaurach, auf dem Trainingsplatz direkt am Home Ground von DFB-Partner adidas. Die ersten 15 Minuten sind für Medienvertreter*innen geöffnet.

Nach dem Mittagessen fliegt die Nationalmannschaft dann am Nachmittag von Nürnberg nach Düsseldorf, wo sie am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) im Länderspiel auf EM-Teilnehmer Ungarn trifft. Im Düsseldorfer EM-Stadion findet heute (ab 17.30 Uhr) bereits die Abschlusspressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nationalspieler Pascal Groß von Borussia Dortmund statt.

+++++

Paul Janes: Öffentliches Training im Stadion des Ungarn-Experten

Am Tag nach dem Länderspiel gegen Ungarn zeigt sich die Nationalmannschaft in Düsseldorf noch einmal ihren Fans. Das öffentliche Training am Sonntag (ab 11 Uhr) findet äußerst passend im Paul-Janes-Stadion statt. Denn der frühere Nationalspieler, der mit Fortuna Düsseldorf 1933 Deutscher Meister wurde, absolvierte 1932 in Budapest nicht nur sein erstes Länderspiel gegen Ungarn, sondern traf im Nationaltrikot insgesamt sogar siebenmal auf Ungarn - so oft wie sonst nur noch Nationalspieler Albin Kitzinger. Siebenmal standen sie in der Startelf, beide verzeichnen mit jeweils drei Niederlagen aber auch die meisten Pleiten aller Nationalspieler gegen Ungarn. Beim höchsten Sieg der deutschen Länderspielgeschichte über Ungarn stand Janes nicht nur auf dem Platz, beim 7:0-Heimsieg vor 65.000 Fans im Müngersdorfer Stadion in Köln traf er sogar selbst. Per Elfmeter erzielte Janes in der 24. Spielminute das 1:0.

+++++

Von ter Stegen bis Can: Die Rückennummern von 1 bis 23

Die Rückennummern für die anstehenden Spiele in der UEFA Nations League am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn und am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande stehen fest. Marc-André ter Stegen ist nach dem Rücktritt von Weltmeister Manuel Neuer die neue Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft – folgerichtig trägt er die 1 auf dem Trikot. Bei der Heim-Europameisterschaft im Sommer hatte ter Stegen noch die Rückennummer 22, die übernimmt nun Verteidiger David Raum. Die Nummer 8 des ebenfalls nach der Heim-EM zurückgetretenen Toni Kroos trägt Robert Andrich, die Nummer 13 von Thomas Müller übernimmt Deniz Undav. Die Nummer 21 von Ilkay Gündogan bekommt Torhüter Alexander Nübel. Für die Länderspiele gegen Ungarn und die Niederlande hat Bundestrainer Julian Nagelsmann 23 Spieler nominiert, laut UEFA-Reglement müssen die Nummern 1 bis 23 vergeben werden.

Die Rückennummern für die Spiele gegen Ungarn und die Niederlande:

Trikotnummer Name 1 ter Stegen 2 Koch 3 Anton 4 Tah 5 Groß 6 Kimmich 7 Havertz 8 Andrich 9 Füllkrug 10 Musiala 11 Führich 12 Baumann 13 Undav 14 Beier 15 Schlotterbeck 16 Pavlovic 17 Wirtz 18 Mittelstädt 19 Stiller 20 Henrichs 21 Nübel 22 Raum 23 Can

+++++

Gegen Ungarn in der Nations League noch ohne Sieg

Die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn ist positiv - wenn auch knapp. In insgesamt 38 Duellen siegte Deutschland 14-mal, zwölfmal gingen die Ungarn als Sieger vom Platz, weitere zwölf Partien endeten Unentschieden. In der UEFA Nations League, in der Deutschland am Samstag in Düsseldorf (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) zum dritten Mal auf Ungarn trifft, konnte das DFB-Team noch kein Spiel gegen Ungarn gewinnen. Einmal siegten die Ungarn, ein Spiel ging Remis aus. Auch diese Bilanz trug dazu bei, dass Deutschland in diesem Jahr während der Heim-Europameisterschaft erst das zweite Pflichtspiel überhaupt gegen Ungarn gewann. Das 2:0 in der Gruppenphase in Stuttgart war das erste gewonnene Pflichtspiel seit dem "Wunder von Bern", dem Sieg im WM-Finale 1954 über die favorisierten Ungarn.

+++++

Erstes Mannschaftstraining im Home Ground

Heute (ab 11 Uhr) bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft zum ersten Training auf den Platz am Home Ground in Herzogenaurach. Am Montag standen Anreise, Besprechungen und individuelles Training an. Um 13.15 Uhr steht der neue Kapitän Joshua Kimmich dann den Medienvertreter*innen im Rahmen der Pressekonferenz auf dem Gelände von DFB-Partner adidas Rede und Antwort. Borussia Dortmunds Nationalspieler Maximilian Beier gibt zudem heute (ab 13 Uhr) eine Autogrammstunde im adidas Store in Herzogenaurach.

+++++

Kimmich Kapitän, Rüdiger und Havertz seine Stellvertreter

Joshua Kimmich ist der neue Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann gab am heutigen Montag im Rahmen der ersten Pressekonferenz im Trainingslager des DFB-Teams in Herzogenaurach bekannt, dass der 91-malige Nationalspieler vom FC Bayern München die Nachfolge von Ilkay Gündogan antreten wird. "Der Kapitän platziert die Meinung der Mannschaft beim Trainerteam", so Nagelsmann. "Jo war der logische Nachfolger. Er geht mit seiner Mentalität voran."

Der Mittelfeldspieler führte das DFB-Team als Kapitän im Sommer ins Viertelfinale der Heim-EM, der damalige Bundestrainer Hansi Flick hatte Ilkay Gündogan im September 2023 zum Kapitän ernannt. Kimmich trug bislang bereits 17-mal die Spielführerbinde im Trikot der Nationalmannschaft. Seine Stellvertreter in der Nationalmannschaft sind künftig Abwehrspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid und Kai Havertz vom FC Arsenal. Dazu der Bundestrainer: "Mit den drei Spielern haben wir einen sehr guten Mix."

Den Mannschaftsrat bilden Marc-André ter Stegen, die neue Nummer eins der DFB-Auswahl, Jonathan Tah, Niclas Füllkrug und Pascal Groß. "Der Mannschaftsrat ist ein sehr guter, verantwortungsvoller Kreis", so Nagelsmann. "Wir haben das gut ausgewählt, die Spieler waren alle sehr glücklich und sind heiß, ihre Rollen auszufüllen."

+++++

Alle 23 Spieler nach "Herzo" angereist

Die Vorbereitung auf die neue Saison in der UEFA Nations League kann losgehen: Heute konnte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die beiden Länderspiele gegen Ungarn und die Niederlande im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach begrüßen. Bis zum Mittag reisten alle 23 Spieler an. Bis einschließlich Freitag trainiert die Nationalmannschaft in Herzogenaurach, dann reist sie weiter nach Düsseldorf, wo sie zum Auftakt in die Nations League am Samstag auf Ungarn trifft. Am Dienstag, 10. September, geht es dann in Amsterdam gegen EM-Halbfinalist Niederlande.

+++++

Nagelsmann verrät auf der PK Nachfolger von Gündogan als Kapitän

Rund acht Wochen nach der Heim-Europameisterschaft kehrt die Nationalmannschaft zurück in den Home Ground. Am heutigen Montagmittag werden die Nationalspieler im Trainingsquartier von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach, das während der EM als Team Base Camp diente, erwartet. Um 14.30 Uhr gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann dann im Rahmen der ersten Pressekonferenz unter anderem bekannt, wer das DFB-Team nach dem Rücktritt von Ilkay Gündogan künftig als Kapitän anführt.

Nagelsmann hatte am Donnerstag seinen Kader für die ersten Länderspiele nach der Heim-Europameisterschaft nominiert. Für die beiden Partien zum Start in die neue Saison der UEFA Nations League gegen Ungarn und die Niederlande berief Nagelsmann im Vergleich zum finalen EM-Kader einen Neuen und zwei Rückkehrer in sein insgesamt 23 Mann starkes Aufgebot.

Neu im Kader der deutschen Nationalmannschaft ist der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Angelo Stiller vom deutschen Vizemeister VfB Stuttgart. Außerdem kehrt sein Teamkollege Alexander Nübel zurück ins Aufgebot. Der Torhüter des VfB Stuttgart war bereits im Mai von Nagelsmann in den vorläufigen EM-Kader berufen worden. Ebenso wie Aleksandar Pavlović vom FC Bayern München, der im EM-Vorbereitungsspiel gegen die Ukraine sein Debüt im Nationaltrikot gefeiert hatte, dann aber krankheitsbedingt auf die EURO verzichten musste.

Am Samstag (ab 20.45, live im ZDF) startet Deutschland gegen Ungarn in die neue Saison der UEFA Nations League. Für die Partie in Düsseldorf gibt es noch Karten im DFB-Ticketportal. Am Dienstag, 10. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), trifft Deutschland dann in Amsterdam auf EM-Halbfinalist Niederlande.

[al/dfb]