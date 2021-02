"Three Nations. One Goal": Niederlande starten mit Sieg

Europameister und Vizeweltmeister Niederlande ist mit einem deutlichen Sieg in das Dreiländerturnier "Three Nations. One Goal" gestartet. Oranje gewann das Auftaktspiel im König-Baudouin-Stadion in Brüssel gegen Gastgeber Belgien deutlich mit 6:1 (1:0).

Vivianne Miedema eröffnete den Torreigen in der 33. Minute. Auf das 0:2 durch Jill Roord (54.) hatten die Belgierinnen durch Marie Minnaert (62.) zwar noch eine Antwort, doch Stephanie van de Gragt (64.), Lieke Martens (67.), Danielle van de Donk (81.) und Renate Jansen (90.) schraubten das Ergebnis danach weiter in die Höhe.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift am Sonntag (ab 18 Uhr, live bei Eurosport) in Aachen gegen Belgien ins Turniergeschehen ein. Das abschließende Match gegen die Niederlande findet am Mittwoch (ab 18.30 Uhr, live bei Eurosport) in Venlo statt.