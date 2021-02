"Three Nations. One Goal": Eurosport überträgt Turnier live

Das Miniturnier "Three Nations. One Goal", das ganz im Zeichen der gemeinsamen Bewerbung von Deutschland, Belgien und den Niederlanden um die Ausrichtung der Frauen-WM 2027 steht, wird vom TV-Sender Eurosport komplett live im Free-TV übertragen.

Somit strahlt der Sender sowohl das Heimspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am kommenden Sonntag (ab 18 Uhr) gegen Belgien in Aachen als auch das Auswärtsspiel am Mittwoch, 24. Februar (ab 18.30 Uhr), gegen die Niederlande in Venlo aus. Eröffnet wird das Turnier bereits an diesem Donnerstag (ab 20 Uhr) mit der Begegnung von Belgien und den Niederlanden in Brüssel. Die DFB-Auswahl hat sich am Montag zur Vorbereitung auf die beiden ersten Länderspiele des neuen Jahres in Düsseldorf getroffen.