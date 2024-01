Thomas Müller erzielt das "Nationalmannschaftstor des Jahres"

Scharfe Hereingabe von Benjamin Henrichs in den Rückraum, Thomas Müller nimmt den Ball perfekt an und drischt ihn aus sieben Metern stramm zum 1:0 gegen Frankreich in die Maschen. Es war ein Start nach Maß in das Länderspiel gegen Frankreich in Dortmund, an dem am Ende ein 2:1-Prestigeerfolg gegen den Vizeweltmeister stand.

Und für die Fans war der sehenswerte Treffer des Münchners das Nationalmannschaftstor des Jahres. 53,5 Prozent der Stimmen entfielen beim Voting des Fan Clubs auf Thomas Müller, der die Wahl damit vor Kai Havertz' Tor zum zwischenzeitlichen 2:3 gegen die Ukraine (20,3 Prozent), Leroy Sanés 2:0 gegen die Franzosen (18,4 Prozent) und Ilkay Gündogans 1:1 gegen die USA (7,8 Prozent) gewann.

DFB.de und der Fan Club Nationalmannschaft bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!

