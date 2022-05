Thomas Kleine ist neuer Bayreuth-Trainer

Die SpVgg Oberfranken Bayreuth, Meister der Regionalliga Bayern und damit Aufsteiger in die 3. Liga, ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum Zweitligaabsteiger FC Erzgebirge Aue gewechselten Trainer Timo Rost fündig geworden: Ex-Profi Thomas Kleine übernimmt beim Liganeuling.

Für den 44-Jährigen, der während seiner aktiven Karriere unter anderem 63 Bundesliga-Spiele (für Bayer 04 Leverkusen, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach und die SpVgg Greuther Fürth) sowie 222 Partien in der 2. Bundesliga absolviert hatte, ist Bayreuth die erste Station als Cheftrainer im Profibereich. Bis Anfang Januar war der gebürtige Wermelskirchener fast fünf Jahre lang Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf.

"Große Vorfreude"

Als Assistent von Friedhelm Funkel stieg Thomas Kleine in der Saison 2017/2018 mit der Fortuna in die Bundesliga auf. Zuvor war der ausgebildete Fußball-Lehrer in gleicher Funktion bei der SpVgg Greuther Fürth tätig. Beim "Kleeblatt" betreute Kleine außerdem von Februar 2015 bis Mai 2017 die U 23 in der Regionalliga Bayern.

"Ich habe große Vorfreude, freue mich richtig auf Bayreuth", so Thomas Kleine. In den Gesprächen hätten beide Seiten schnell festgestellt, dass die Wellenlänge passt. "Das war richtig gut", so der neue Trainer. Für seine Tätigkeit bei der SpVgg wird Kleine seine Zelte in Bayreuth aufschlagen. "Ich mag es einfach, da zu wohnen, wo man arbeitet."

[mspw]