Themenwoche Schiedsrichter: Alle News auf einen Klick

Ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter ist nicht möglich, weder in der Champions League noch in der Kreisliga. DFB.de und FUSSBALL.DE haben sich in dieser Woche dem Thema Schiedsrichter gewidmet und die Unparteiischen aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Ob Tipps für das Fitnesstraining oder die besten Sprüche unserer Referees - hier sammeln wir noch mal alle Inhalte der Themenwoche Schiedsrichter.

Schiedsrichterin Wacker: Durch Idee der Mutter in der Bundesliga

FIFA-Schiedsrichterin Karoline Wacker spricht im Interview über die Unterschiede und ihren Weg in die Bundesliga.

"Wenn Sie am Ball sind, ist das kein Vorteil"

Wir haben für Euch die besten Schiri-Sprüche gesammelt. Kennt ihr noch weitere?

Sportfoto des Jahres: So reagierte der Schiri

Wie Claus-Dieter Nacke (64) mit dem frechen Fototitel "Mit Bauchgefühl" umging? Ein Gespräch über plötzliche Bekanntheit, sportliche Vorbilder und die Motivation, die ihn seit 36 Jahren Schiedsrichter sein lässt.

Dr. Vester: "Kein Patentrezept gegen Gewalt"

Wie sicher fühlen sich unsere Schiedsrichter auf dem Fußballplatz? Dr. Thaya Vester steht beim Thema Gewalt im Amateurfußball Rede und Antwort.

Das ist unsere App "Schiri-Duell"

Wer einmal in die Rolle des Schiedsrichters schlüpfen möchte, kann dies mithilfe der Gaming-App DFB Schiri-Duell ausprobieren. Bei kniffligen Regelfragen können Fußballfans ihr Wissen auf die Probe stellen.

Unter Männern: "Man lernt sich durchzusetzen"

Lisa Glowatzki ist 23 Jahre alt und pfeift in der Bezirksliga der Herren. Im Interview berichtet sie über den Reiz an der Pfeife und die Schwierigkeiten, denen sie als Frau auf den Amateurplätzen begegnet.

Auch Schiedsrichter müssen sich vorbereiten

Für eine gute Fitness der Schiedsrichter stellen wir Praxis für das Athletik-Training zur Verfügung.

Wie werde ich eigentlich Schiedsrichter?

Du denkst darüber nach, Schiedsrichter zu werden? Du möchtest an einer Schiedsrichter-Ausbildung teilnehmen, bist aber unsicher, wo du dich anmelden kannst? Hier gibt's alle Kontaktdaten und Infos zu den Voraussetzungen.

Amateur-Schiedsrichter befürworten konsequentes Mecker-Gelb

Die Amateur-Schiedsrichter unterstützen die Unparteiischen in der Bundesliga beim konsequenten Vorgehen gegen Unsportlichkeiten. Dies ist das Ergebnis einer DFB-Umfrage, die sich an den Amateurfußball richtete.

Schickes Schiedsrichteroutfit zu gewinnen!

Trikot, Hose, Stutzen, eine Pfeife und natürlich eine Gelbe und Rote Karte. Wir verlosen anlässlich unserer Themenwoche Schiedsrichter ein schickes Schiedsrichteroutfit!

Siebert: "Lust auf chillige C-Jugend-Spiele

Im Rahmen der FUSSBALL.DE-Themenwoche "Schiedsrichter" konnten User über Instagram Fragen an FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert richten. Der 35-Jährige äußert sich zu seinem Karrierestart und gibt Tipps für Nachwuchsschiedsrichter.

Kickbox-Weltmeister und Kult-Schiedsrichter

Güney Artak ist im Kreis Region Hannover der Mann für die Problemspiele. Ein Gespräch über klare Ansagen und kleinlaute Spieler.

