Themenwoche: Fußball und Suchtprävention

Alkohol und Nikotin, klar. Aber auch übermäßiger Smartphone-Gebrauch. All das sind Suchtmittel, die Jugendliche verführen können, auch die sportlich aktiven. In dieser Woche haben sich DFB.de und FUSSBALL.DE damit beschäftigt, was Fußballvereine beitragen können, um die jungen Spielerinnen und Spieler auf dem Weg in ein gesundes und suchtfreies Erwachsenenleben zu begleiten. Tipps von Experten und Promis, ein Video, ein Interview mit zwei Juniorentrainern, ein FAQ - hier sammeln wir noch mal alle Inhalte der DFB-Themenwoche Suchtprävention.

Kinder stark machen: Auftakt zur "Themenwoche Suchtprävention"

In dieser Woche beschäftigen wir uns auf DFB.de und FUSSBALL.DE damit, was Fußballvereine beitragen können, um die jungen Spielerinnen und Spieler auf dem Weg in ein gesundes und suchtfreies Leben zu begleiten. Alle Infos gibt es hier.

Video: Fußball will "Kinder stark machen"

"Gemeinsam ist man stark": Unter diesem Motto rücken bei einer Vereinsmanager-Tagung Themen wie Teambuilding und Methoden zur Problembehebung in den Fokus. "Kinder können gemeinsam stark sein lernen." Hier geht's zum Video.

Daniela Ludwig: "Drogen machen Gewinner zu Verlierern"

Anfang November hat Daniela Ludwig den Drogen- und Suchtbericht 2019 vorgestellt. Das Engagement des DFB zum Thema Suchtprävention begrüßt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ausdrücklich, wie sie auf DFB.de schreibt.

Tipps: Suchtprävention in der Vereinsarbeit

Fußball und Alkohol - das gehört für nicht wenige Fans zusammen. DFB.de hat in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung viele Tipps zur Suchtprävention aus der Praxis für die Praxis zusammengestellt.

Schmid: "Suchtmittel gibt's auch im Verein"

Ex-Europameister Harald Schmid engagiert sich für die BZgA, Jugendliche bei ihrem klaren "Nein" zu Suchtmitteln zu unterstützen. Mit dem Ziel, "Kinder für Anforderungen, Probleme und Konflikte im Laufe des Lebens stark zu machen".

"Suchtmittel wie Handy deutlich mehr im Mittelpunkt als Alkohol"

Anton Schumacher, pädagogischer Leiter des NLZ von Eintracht Frankfurt, und Don Müller, B-Jugend-Coach in Niederrad, sprechen über Alkohol im Jugendfußball sowie andere Verlockungen. Ist das Handy eher Spaß, ein Arbeitsgerät oder Suchtmittel?

