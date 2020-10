Themenwoche Frauen- und Mädchenfußball zum Jubiläum

Der 31. Oktober 1970 markiert einen Meilenstein in der Geschichte des deutschen Frauenfußballs - er wurde an diesem Datum vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) offiziell in seine Satzung aufgenommen. Rund um den Jubiläumstag widmet DFB.de dem Frauen- und Mädchenfußball eine Themenwoche. Diese Inhalte erwarten sie.

Mehr als 1,1 Millionen Frauen und Mädchen sind in Deutschland Mitglied in einem Fußballverein. Fast 10.000 Mannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Gemeinsam mit Millionen Ehrenamtlichen bilden sie die Basis für die Erfolge an der Spitze. Nachdem am 10. November 1982 das erste offizielle Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft stattfand, entwickelte sich die DFB-Auswahl schnell zur Titelsammlerin: zwei Weltmeistertitel, acht EM-Siege und die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016!

Es begann in Travemünde. Dort fand der DFB-Bundestag statt, auf dem beschlossen wurde, Frauenfußball in die Satzung aufzunehmen. Wie war das damals eigentlich genau? Was steht in den Schriftstücken, wie war das Abstimmungsverhalten, wie die Dramaturgie des Tages und die Entwicklung dorthin? DFB.de zeichnet die historischen Ereignisse nach.

Almuth Schult und Silvia Neid werden porträtiert

Am Triumph in Rio de Janeiro hatte Almuth Schult entscheidenden Anteil. Wir haben mit der Nationaltorhüterin über ihre Anfänge gesprochen. Welche Erinnerungen verbindet sie mit ihren ersten Fußballerinnenjahren im Amateurfußball? Wie lange spielte sie mit Jungs in einem Team und wann kehrt sie nach der Geburt ihrer Zwillinge auf den Platz zurück?

Eine der prägenden Persönlichkeiten im Frauenfußball ist Silvia Neid. Sie war als Spielerin, Assistenz- und Cheftrainerin an allen Titeln der DFB-Auswahl beteiligt. DFB.de zeichnet eine außergewöhnliche Karriere nach und porträtiert eine beeindruckende Persönlichkeit.

Doch nicht nur die bekannten Namen finden sich in der Themenwoche wieder. Wer sind eigentlich die Gesichter, die im Hintergrund beim DFB dafür sorgen, dass der Laden läuft? Eines davon ist Patrizia Hell: Von der Sachberarbeiterin im Frauen- und Mädchenfußball bis zur Abteilungsleiterin Teammanagement im weiblichen und männlichen Bereich. Patrizia Hell gibt Einblicke in ihre spannende Laufbahn.

Schiedsrichterin Katrin Rafalski im Video-Call

Die einmalige Chance, Katrin Rafalski, DFB-Schiedsrichterin in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, in einem Video-Call all ihre Fragen zu stellen, werden während der Themenwoche drei Nachwuchs-Schiedsrichterinnen erhalten. Wer dabei sein will, kann sich bis zum Dienstag, 27. Oktober, um 11 Uhr bewerben. Einfach eine Mail an fussball.de@dfb.de und den Namen, Handynummer sowie den Verein, für den sie pfeifen angeben. Warum sollten wir gerade sie auswählen? Schicken sie gerne interessante oder kuriose Infos, die sie in der bisherigen Schiedsrichterinnen-Laufbahn erlebt haben.

Dass die FLYERALARM Frauen-Bundesliga viel mehr zu bieten hat, als spannenden Sport, wird in dem Text zur Vorstellung des Projektes "Talents-Club" vom Partner FLYERLALARM deutlich. Duale Karriere für Spielerinnen, Perspektiven aufzeigen, Potenziale nutzen, all das lesen sie hier auf DFB.de.

Übrigens: Auch auf FUSSBALL.DE sind in dieser Woche besonders viele Themen rund um den Frauen- und Mädchenfußball zu entdecken. Und natürlich wird 50 Jahre Frauenfußball auch auf unseren Social Media-Kanälen und im Bewegtbild abgedeckt. Einfach mal reinklicken!

[tn/as]