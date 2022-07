The Football Company und DFB schließen Partnerschaft

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und The Football Company (TFC) haben beginnend mit der Saison 2022/2023 einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Dieser beinhaltet unter anderem die Nutzung der Rechte des DFB-Pokals als Fantasy Sports Turnier. Damit ist The Football Company der erste Fantasy Football Partner des DFB-Pokals.

In der App The Football Club werden Nutzer erstmals die Möglichkeit haben, an Fantasy Football Turnieren eines virtuellen DFB-Pokal-Wettbewerbs teilzunehmen. Damit schließt nach der Deutschen Fußball-Liga (DFL), mit dem DFB nun auch der größte Sportfachverband Deutschlands eine Kooperation mit The Football Company. Damit kann TFC nun mit der Bundesliga, der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal die bedeutendsten Wettbewerbe im deutschen Fußball zu seinem Portfolio zählen.

"Aufbau der größten virtuellen Fußballgemeinschaft der Welt"

Ante Kristo, CEO von The Football Company, wertet diesen Schritt als wichtigen Meilenstein auf dem Weg dahin, den Nutzern das fortschrittlichste virtuelle Fußballerlebnis zu bieten: "Als mitgliederstärkster Sportfachverband der Welt, ist der DFB für uns der ideale Partner für den Aufbau der größten virtuellen Fußballgemeinschaft der Welt. Durch diese Kooperation erreichen wir eine noch breitere Zielgruppe und erschließen neue Käuferschichten. Wir erwarten, dass wir noch in diesem Jahr weitere Kooperationen mit internationalen Verbänden und Vereinen schließen können."

Florian Wittmann, verantwortlich für Vermarktungsstrategie und -entwicklung bei der DFB GmbH & Co. KG, sagt "Mit der Zusammenarbeit mit TFC geht der DFB eine weitere Partnerschaft mit einem innovativen Player ein. Hierdurch bauen wir mit Experten aus dem Bereich Gaming und Blockchain-Technologie unsere Produkte weiter aus und bereichern sie um eine weitere Facette. Uns war es wichtig, den DFB-Pokal als traditionsreichen Wettbewerb nun auch für eine weitere Zielgruppe erlebbar zu machen. Wir freuen uns, mit TFC dafür den passenden Partner dafür gefunden zu haben."

Metaverse of Football Fandom

The Football Club ist das erste Produkt von The Football Company, in welchem Nutzer offiziell lizenzierte digitale Merchandise- und Lifestyle-Artikel kaufen und tauschen können. Mit diesen können sie ihren Avatar ausstatten oder an verschiedenen Fantasy Sports Challenges teilnehmen. The Football Club erstellt ein langlebiges digitales Ökosystem für Fan Communities und vereinfacht so den Einstieg in das Metaverse. Die Vision von TFC ist die Verbindung der Power des web 3.0 mit Real-Life-Erfahrungen für Fans zu verknüpfen. Seit dem Launch des Produkts 2021 konnten bereits zahlreiche Vereine als Partner gewonnen werden.

