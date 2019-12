Thaiss: "DFB übernimmt gesellschaftliche Verantwortung in der Suchtprävention"

Dr. Heidrun Thaiss ist Kinder- und Jugendärztin und leitet seit 2015 die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Die Suchtprävention ist ihr ein besonderes Anliegen und ist eine zentrale Aufgabe der BZgA, denn mit Sucht ist sehr viel persönliches Leid verbunden. Daher ist die BZgA aktiv, um für die vielfältigen Suchtrisiken zu sensibilisieren und Menschen so vor einer Suchtentwicklung zu bewahren. Dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erstmalig eine Themenwoche zur Suchtprävention durchführt, unterstützt Frau Dr. Thaiss im Rahmen einer langjährigen Kooperation von BZgA und DFB.

"Ich freue mich sehr, dass der Deutsche Fußball-Bund das Thema Suchtprävention mit einer DFB-Themenwoche in seinen Fußballvereinen platziert. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet die BZgA mit dem DFB in der Suchtprävention zusammen und unterstützt Vereine dabei, Kinder stark zu machen, damit sie später Nein zu Drogen sagen. Unsere Mitmach-Initiative 'Kinder stark machen' ist in den Fußballvereinen sehr gut angekommen. Dafür danke ich den vielen - meist ehrenamtlichen -Trainerinnen und Trainern, die mit ihrem großen Engagement dazu beigetragen haben. Wenn wir gemeinsam schaffen, dass Kinder zu starken Persönlichkeiten werden, haben wir viel dafür getan, dass sie später keine Suchtprobleme entwickeln.

Und auch 'Alkoholfrei Sport genießen' ist eine Aktion der BZgA, bei der jedes Jahr viele Fußballvereine mitmachen. Das rege Interesse freut mich besonders, da die Vorbildrolle von Erwachsenen für Kinder und Jugendliche auch in Vereinen nicht stark genug betont werden kann: Kinder orientieren sich an uns Erwachsenen, deshalb ist es entscheidend, dass wir einen verantwortungsvollen und risikobewussten Umgang mit Alkohol vorleben.

Ich danke dem DFB dafür, dass er seit vielen Jahren für sich eine gesellschaftliche Verantwortung im Bereich der Suchtprävention sieht und sie übernimmt. Die Themenwoche Suchtprävention stellt dieses Engagement einmal mehr ins Licht und es können sich daraus neue Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit ergeben. Auf die weitere Zusammenarbeit freue ich mich. Und allen Fußballerinnen und Fußballern - ob Amateur oder Profi, ob klein oder groß - wünsche ich viel Erfolg im Spiel!"