TFV sucht Mitarbeiter*in Spielbetrieb

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Der Thüringer Fußball-Verband ist mit knapp 100.000 Mitgliedern und 1100 Vereinen der größte Sportfachverband in Thüringen und sucht in Vollzeit (40 Stunden) für die Geschäftsstelle in Erfurt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n Mitarbeiter*in Spielbetrieb (w/m/d).

Deine Aufgaben

Erteilung von Spielberechtigungen (Erstausstellung, Vereinswechsel, Gast- und Zweitspielrechte, …)

Mitarbeit und Unterstützung der Fachausschüsse (z.B. Schiedsrichterausschuss) bei der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Lehrgängen

Erteilung von Schiedsrichterlizenzen

Ansprechpartner für Vereine zum Thema Passwesen und Schiedsrichterausbildung

Erstellung Vereinsstatistiken (Mitgliederbestandserhebung) zur Übermittlung an den Spitzenverband

Administration von DFBnet Benutzerkennungen sowie weiterer DFBnet Module

Mitarbeit bei der Umsetzung des Gewaltpräventionskonzeptes

Unsere Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit sportwissenschaftlichen oder vergleichbaren Schwerpunkten

Quereinstieg bei entsprechender Erfahrung im Amateurfußball auch möglich

Erhöhte Bereitschaft, am Wochenende zu arbeiten

Affinität zum Sport, insbesondere zum Amateurfußball

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office

Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Souveränes Auftreten und Teamfähigkeit

Sehr gutes Organisationsvermögen und Fähigkeit zum Multitasking

Unser Angebot

eine herausfordernde Aufgabe in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld mit vielen Teamevents und gemeinsamen Aktivitäten

Flexible Arbeitszeiten

Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Urlaubsanspruch von 30 Tagen

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, dich bald kennen zu lernen. Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (möglichst mit Gehaltsvorstellung) bis zum 7. September 2021, gern per Mail an Geschäftsführer Thomas Münzberg: t.muenzberg@tfv-erfurt.de.

Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen sind Bewerbungen von Frauen mit der jeweiligen Qualifikation ausdrücklich erwünscht!

[tfv]