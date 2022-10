TFV sucht Mitarbeiter*in in Geschäftstelle

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Wir sind mit unseren knapp 100.000 Mitgliedern und 1.100 Vereinen der größte Sportfachverband in Thüringen und suchen in Vollzeit (40 Stunden) für die Geschäftsstelle in Erfurt zum 1. Januar 2023 eine/n

Mitarbeiter*in Qualifizierung (w/m/d)

Deine Aufgaben

• Koordinierung und Unterstützung dezentraler Trainerlehrgänge in Absprache mit den Fußballkreisen/Kreislehrwarten

• Durchführung und Weiterentwicklung des Blended-Learning-Formates

• Implementierung und Koordinierung des Referenten*innen-Pools

• Schulung und Weiterbildung von Referenten*innen

• Referententätigkeit bei weiteren Lehrgängen des TFV

• Konzeptionelle Weiterentwicklung DFB -Lizenz -Lehrgänge und Lizenzvorstufen

• Zusammenarbeit mit den Fachgremien des Deutschen Fußball -Bundes

• Zusammenarbeit mit dem Ausschuss Qualifizierung und Teilnahme an Sitzungen weiterer ehrenamtlicher Gremien

• Entwicklung neuer Fort - und Weiterbildungslehrgänge

• Betreuung Bildungsplattform Edubreak

• Mitarbeit bei fußballspezifischen Projekten des TFV und DFB

Unsere Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit sportwissenschaftlichen, pädagogischen oder vergleichbaren Schwerpunkten

• Praktische Erfahrungen als Trainer*in in der Vereins - und/oder Verbandsarbeit

• gültige DFB -Trainer B-Lizenz oder höher

• Erfahrungen in der Erwachsenenbildung und in der Aus - und Fortbildung von Trainer*innen wünschenswert

• Affinität zum Sport, insbesondere zum Amateurfußball

• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office

• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Überdurchschnittliches Engagement, Kontaktfreude, Kreativität und Flexibilität

• Souveränes Auftreten und Teamfähigkeit sowie hohes Maß an sozialer Kompetenz

• Sehr gutes Organisationsvermögen und Fähigkeit zum Multitasking

• Fachlich überzeugende, belastbare und dynamische Persönlichkeit

• Zeitliche und räumliche Flexibilität – auch an Wochenenden

• Führerschein (Klasse B)​

Unser Angebot

• eine herausfordernde Aufgabe in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld mit vielen Teamevents und gemeinsamen Aktivitäten

• Flexible Arbeitszeiten

• Urlaubsanspruch von 30 Tagen

• Modern eingerichtetes Büro

• Arbeiten im HomeOffice

• Betriebliche Krankenversicherung

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, dich bald kennenzulernen. Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen ( möglichst mit Gehaltsvorstellung) bis zum 3. November 2022 , gern per Mail an Geschäftsführer Thomas Münzberg (t.muenzberg@tfv-erfurt.de).

Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen sind Bewerbungen von Frauen mit der jeweiligen Qualifikation ausdrücklich erwünscht!

[tfv]