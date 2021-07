TFV sucht Leiter Rechnungswesen (w/m/d)

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Deinen Gesellenbrief als Steuerfachangestellter, Bilanzbuchhalter oder Finanzbuchhalter (w/m/d) hast du in der Tasche?

Wir sind mit unseren knapp 100.000 Mitgliedern und 1100 Vereinen der größte Sportfachverband in Thüringen und suchen in Vollzeit (40 Stunden) für die Geschäftsstelle in Erfurt möglichst zum 1. September 2021

eine/n Leiter Rechnungswesen (w/m/d).

Deine Aufgaben

• Managen von Controlling-Tätigkeiten mit gängigen Methoden aus dem Controlling

• Vorbereitung von finanziellen Vorhersagen und Entwicklungen

• Regelmäßige Entwicklung von finanziellen Erklärungen und Reportings sowie strategische Beratung

• Stetiges Überprüfen, Aktualisieren und Anpassen des Controllings an Richtlinien, rechtlichen Regelungen und regulatorischen Vorgaben

• Aufbereitung der Haushaltspläne, Nachtragshaushalte, Jahresabschlüsse, Jahres- und Monatsabrechnungen

• Konzeptionelle Mitarbeit bei der Entwicklung des Verbandes und Erarbeitung von Beschlussvorlagen im Auftrag des Präsidiums

• Beratung zu Fragen der Gemeinnützigkeit und Sportförderung

• Fördermittel-Akquise und Fördermittelmanagement

• Erarbeitung und Bereitstellung von Informationen über steuerliche Änderungen

• Durchführung von Informations- und Beratungsveranstaltungen zum Thema Finanzen

• Enge Zusammenarbeit mit der Abteilung Buchhaltung

• Kommunikation mit dem Steuerbüro, den Finanzverantwortlichen der Kreise sowie den Vereinen

Unsere Anforderungen

• Einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich des Finanzwesens

• Praktische Berufserfahrung im Bereich Controlling

• Kenntnisse im Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht bzw. Bereitschaft zu Weiterbildungen

• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und DATEV

• Hervorragendes Zeit- und Selbstmanagement sowie schnelle Auffassungsgabe

• Hohe Aufmerksamkeit und Vertrauenswürdigkeit in der Betrachtung von Details

• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Souveränes Auftreten und Teamfähigkeit

• Sehr gutes Organisationsvermögen und Fähigkeit zum Multitasking

Unser Angebot

• eine herausfordernde Aufgabe in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld mit vielen Teamevents und gemeinsamen Aktivitäten

• Flexible Arbeitszeiten und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

• Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Urlaubsanspruch von 30 Tagen

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, dich bald kennen zu lernen. Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (möglichst mit Gehaltsvorstellung) bis zum 31. Juli 2021, gern per Mail an Geschäftsführer Thomas Münzberg t.muenzberg@tfv-erfurt.de.

