Testspiele im Februar gegen Spanien in Aschaffenburg und Wetzlar

Gegner und Austragungsorte für die beiden ersten Länderspiele der deutschen Futsal-Nationalmannschaft im Jahr 2024 stehen fest: Am 4. Februar wird das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld im bayerischen Aschaffenburg zu Gast sein, das nächste Heimspiel folgt direkt am 6. Februar im hessischen Wetzlar. Gegner in beiden Partien wird der zweimalige Welt- und siebenmalige Europameister Spanien sein.

"Wir freuen uns schon jetzt enorm auf diese beiden Spiele", sagt Marcel Loosveld. "Nicht nur aufgrund des hochkarätigen Gegners, sondern auch, weil wir zum ersten Mal überhaupt für Futsal-Länderspiele in Aschaffenburg und Wetzlar zu Gast sein werden."

Loosveld: "Spanien ist eins der besten Teams der Welt"

Die beiden Partien im Februar werden zudem die ersten offiziellen Länderspiele zwischen Deutschland und Spanien sein. "Mit den Spaniern werden wir eins der bislang erfolgreichsten und auch nach wie vor besten Teams der Welt zu Gast haben", so Loosveld. "Das werden zwei große Herausforderungen für unsere Spieler, die uns gleichzeitig eine tolle Gelegenheit geben, weiter zu lernen und so unsere positive Entwicklung aus den vergangenen Monaten fortzuführen."

Aktuell spielt die DFB-Auswahl noch in der Eliterunde der WM-Qualifikation und trifft in den beiden abschließenden Partien am 15. Dezember auswärts auf Kroatien und am 20. Dezember in Dresden auf Frankreich. Tickets für das Heimspiel gegen Frankreich gibt es im DFB-Ticketshop. Weitere Informationen zu den Anstoßzeiten und dem Ticketverkauf für die beiden Spiele gegen Spanien im Februar folgen auf DFB.de und dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

