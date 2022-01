Härtetests: Das DFB-Team möchte an die Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen

Testspiele gegen Tschechien: Loosveld-Team stellt sich großer Herausforderung

An diesem Wochenende trifft die deutsche Futsal-Nationalmannschaft im HOT-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal im Rahmen zweier Testspiele auf die Auswahl der Tschechischen Republik. Das erste Duell wird am Samstag, 22. Januar (ab 17 Uhr), angepfiffen. Tags darauf kommt es ab 15 Uhr zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Nachbarn aus Tschechien.

DFB-TV überträgt beide Spiele live und in voller Länge. Das Spiel am Sonntag, 23. Januar, wird zudem auf MDR.de zu sehen sein. Nationaltrainer Marcel Loosveld muss kurzfristig auf die Hamburger Dennis Öztürk (Verletzung) und Onur Saglam (private Gründe) verzichten. Nachnominiert wurde dafür Lukas Sepp von Fortuna Düsseldorf.

Loosveld: "Tschechien bringt eine enorme Qulität mit"

In diesem Jahr wird Anfang April in Hamburg die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2024 ausgespielt, weshalb die Spiele gegen Tschechien zwei wichtige Härtetests für Loosvelds Team markieren. "Als Weltranglisten-17. und Teilnehmer bei der WM 2021 bringt Tschechien eine enorme Qualität mit“, sagt der gebürtige Niederländer. "Wenn wir an unsere Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen können und mit einer ähnlichen Intensität auftreten, bin ich jedoch sehr zuversichtlich, dass wir auch gegen Tschechien zwei enge Spiele sehen werden."

Zwei herausfordernde Tests also, die eine ideale Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsturnier in Hamburg vom 4. bis 9. April 2022 einleiten sollen. Beim Heim-Turnier trifft die deutsche Mannschaft dann auf Gibraltar, San Marino und Montenegro.

Weitere Informationen und Inhalte zur Futsal-Nationalmannschaft und der Futsal-Bundesliga finden sich auch auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

[hr]