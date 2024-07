Testspiel-Highlight in Wembley

Während die Frauen-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen um den Einzug ins Viertelfinale kämpft, steht nun bereits der erste Testspielgegner nach dem olympischen Turnier fest. Die deutschen Frauen werden am 25. Oktober (ab 20.30 Uhr) gegen England im Wembley Stadion in London antreten. Die Neuauflage des EM-Finales 2022 wird in der ARD übertragen, Informationen zum Ticketvorverkauf werden in Kürze über die DFB-Kanäle kommuniziert.

[dfb]