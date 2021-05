Terzic: "Wir haben uns das verdient, es heute zu genießen"

Nach dem deutlichen 4:1 (3:0) von Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig kamen die Protagonisten der Partie zu Wort und fanden auch lobende Worte für den Gegner. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): Es war nicht unser bestes Spiel, aber in einem Finale geht es darum, zu gewinnen, nicht nur gut zu spielen. Wir haben uns das alle verdient, es heute Abend zu genießen.

Marco Reus (Borussia Dortmund): Das sind unglaubliche Momente. Was wir heute für ein Spiel gezeigt haben, dass wir uns so stark in die Saison zurückgekämpft haben - ich bin unheimlich stolz.

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): Ich freue mich sehr. Man muss fairerweise sagen: Das Ergebnis ist klar, aber das Spiel war es nicht. Leipzig hat in der zweiten Halbzeit sehr großen Druck erzeugt.

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): Glückwunsch an Dortmund zum Pokalsieg. Die Gefühlslage ist nicht gut, aber trotzdem bin ich stolz. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, auch wenn das Ergebnis anders aussieht. Nach dem 0:3 noch so eine zweite Halbzeit zu spielen, da muss ich die Mannschaft loben.

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): Wir waren auch in der ersten Halbzeit überlegen, konnten aber die Konter nicht verhindern. Das war in der zweiten Hälfte genauso. In den entscheidenden Momenten haben wir das nicht gut verteidigt. Man muss aber auch anerkennen, dass die Dortmunder gute Spieler haben.

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): Glückwunsch an Dortmund zum am Ende verdienten Sieg. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben mit drei individuellen Fehlern drei Tore kassiert, sind aber gut zurückgekommen. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit dominiert, aber nicht das Spielglück gehabt.