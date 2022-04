Termine für Aufstiegsspiele zur 3. Liga fix

Das DFB-Präsidium hat im Rahmen seiner Sitzung am heutigen Freitag eine Ergänzung des Rahmenterminkalenders 2021/2022 vorgenommen und damit die Termine für die diesjährigen Aufstiegsspiele zur 3. Liga festgelegt. Dort treffen die Vertreter der Regionalliga Nordost und Regionalliga Nord aufeinander.

Das Hinspiel wird am Samstag, 28. Mai 2022, ausgetragen. Heimrecht hat der Meister der Regionalliga Nordost. Das Rückspiel beim Nord-Vertreter ist für Samstag, 4. Juni, angesetzt. Die Termine waren zuvor auf Vorschlag der beiden betroffenen Regionalliga-Träger durch den DFB-Spielausschuss geprüft und befürwortet worden.

Die Auslosung des Heimrechts in den Aufstiegsspielen 2021/2022 war bereits im Juli 2021 in der Sitzung des DFB-Spielausschusses vorgenommen worden. Die genauen Anstoß- und Übertragungszeiten werden noch in Abstimmung mit den TV-Partnern festgelegt.

Direktaufstieg für Südwest-, West- und Bayern-Meister

Ein Direktaufstiegsrecht in die 3. Liga haben die Meister der Regionalligen Südwest und West. Von den Meistern der Regionalligen Nord, Nordost und Bayern steigt in einem jährlich rotierenden System jeweils ein Meister direkt auf. Im Vorjahr war dies der Vertreter der Regionalliga Nordost (FC Viktoria Berlin), in der Spielzeit 2021/2022 ist es der Meister der Regionalliga Bayern. Aktuell führt dort die SpVgg Oberfranken Bayreuth die Tabelle an.

Über den vierten Aufstiegsplatz entscheiden Playoff-Spiele. Vor einem Jahr setzte sich dort der TSV Havelse gegen den bayerischen Vertreter FC Schweinfurt durch, in dieser Saison treffen die Vertreter aus dem Nordosten und Norden aufeinander. Im kommenden Jahr wird es folglich zum Duell zwischen Nordost und Bayern in den Aufstiegsspielen kommen, während die Regionalliga Nord dann ein Direktaufstiegsrecht hat. Mehr Informationen zur Aufstiegsregelung gibt es hier.

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga folgen gemäß DFB-Spielordnung ebenso wie die Relegation zur 2. Bundesliga und Bundesliga den Bestimmungen, die auch bei UEFA-Klubwettbewerben für K.o.-Spiele gelten. Die alte Regelung, wonach die Zahl der auswärts geschossenen Tore bei Gleichstand entscheidet, gilt also auch in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga nicht mehr. Wenn das Torverhältnis nach Hin- und Rückspiel ausgeglichen ist, geht es in die Verlängerung. Erzielt darin keine Mannschaft mehr Tore als die andere, entscheidet das Elfmeterschießen.

Die Termine auf einen Blick

Bereits fest stehen die Anstoßzeiten und übertragenden Sender der Relegationsspiele zur Bundesliga und 2. Bundesliga.

Bundesliga - 2. Bundesliga

Hinspiel: Tabellen-16. Bundesliga – Tabellendritter 2. Bundesliga

(Donnerstag, 19. Mai, 20.30 Uhr, live bei Sky und SAT.1)

Rückspiel: Tabellendritter 2. Bundesliga – Tabellen-16. Bundesliga

(Montag, 23. Mai, 20.30 Uhr, live bei Sky und SAT.1)

2. Bundesliga - 3. Liga:

Hinspiel: Tabellendritter 3. Liga – Tabellen-16. 2. Bundesliga

(Freitag, 20. Mai, 20.30 Uhr, live bei Sky und SAT.1)

Rückspiel: Tabellen-16. 2. Bundesliga – Tabellendritter 3. Liga

(Dienstag, 24. Mai, 20.30 Uhr, live bei Sky und SAT.1)

Aufstiegsspiele zur 3. Liga:

Hinspiel: Vertreter Regionalliga Nordost – Vertreter Regionalliga Nord

(Samstag, 28. Mai)

Rückspiel: Vertreter Regionalliga Nord – Vertreter Regionalliga Nordost

(Samstag, 4. Mai)

[sl]