Teilnehmerfeld im DFB-Pokal der Frauen steht fest

Nach den absolvierten Aufstiegsspielen in die 2. Frauen-Bundesliga und den letzten Partien der Landespokalwettbewerbe am vergangenen Wochenende steht das Teilnehmerfeld im DFB-Pokal der Frauen fest. Insgesamt sind 50 Mannschaften für die neue Pokalsaison 2024/2025 qualifiziert. Dabei erhalten alle zwölf Teams der Google Pixel Frauen-Bundesliga aus der vergangenen Spielzeit 2023/2024 sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.

Demnach kommt es in der Auftaktrunde zu 18 Begegnungen. In den ersten beiden Pokalrunden wird in regional ausgelosten Gruppen (Nord und Süd) gespielt. Die Zuteilung der qualifizierten Mannschaften zu diesen Gruppen erfolgt zeitnah durch die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball nach geografischen Gesichtspunkten.

Ulrike Ballweg, Sportliche Leiterin Talentförderung Frauen & Mädchen und ehemalige Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, lost am Donnerstag, 27. Juni 2024 (ab 12 Uhr) die erste DFB-Pokalrunde der Frauen im DFB-Campus in Frankfurt am Main aus. Die Auslosung wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal des DFB übertragen.

Die Pokalteilnehmer 2024/2025

Google Pixel Frauen-Bundesliga (Saison 2023/2024 / alle Freilos in der 1. Hauptrunde)

FC Bayern München

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

SGS Essen

TSG Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen

SV Werder Bremen

RB Leipzig

SC Freiburg

1. FC Köln

1. FC Nürnberg

MSV Duisburg

2. Frauen-Bundesliga (Saison 2023/2024)

1. FFC Turbine Potsdam (Freilos in der 1. Hauptrunde)

FC Carl Zeiss Jena (Freilos in der 1. Hauptrunde)

SV Meppen

Hamburger SV

SG 99 Andernach

SC Sand

FSV Gütersloh 2009

Borussia Mönchengladbach

FC Ingolstadt 04

SV 67 Weinberg

Aufsteiger 2. Bundesliga

VfL Bochum

1. FC Union Berlin

Regionalliga (Meister der Regionalligen 2023/2024 oder ggf. Nachrücker)

SV Henstedt-Ulzburg (RL Nord)

Hertha BSC Berlin (RL Nordost)

DSC Arminia Bielefeld (RL West)

1. FSV Mainz 05 (RL Südwest)

SV Hegnach (RL Süd)

Teilnehmer aus den Landesverbänden

VfR Warbeyen (FV Niederrhein)

SV Eintracht Leipzig-Süd (Sächsischer FV)

DJK Wacker Mecklenbeck (FLV Westfalen)

FC Viktoria 1889 Berlin (Berliner FV)

FC St. Pauli (Hamburger FV)

Karlsruher SC (Badischer FV)

SV 07 Elversberg (Saarländischer FV)

SC Fortuna Köln (FV Mittelrhein)

ATS Buntentor (Bremer FV)

VfB Stuttgart (Württembergischer FV)

Kieler MTV (Schleswig-Holst. FV)

1. FC Magdeburg (FV Sachsen-Anhalt)

F.C. Hansa Rostock (LFV Mecklenburg-Vorpommern)

TuS Issel (FV Rheinland)

BSG Stahl Brandenburg (FLV Brandenburg)

SC Siegelbach 1894 (Südwestdeutscher FV)

Kickers Offenbach (Hessischer FV)

FC Forstern (Bayerischer FV)

ESV Rot-Weiß Göttingen (Niedersächsischer FV)

1. FFV Erfurt (Thüringer FV)

Hegauer FV (Südbadischer FV)

[dfb]