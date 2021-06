Teilnehmerfeld der 3. Liga ist komplett

Das Teilnehmerfeld der 3. Liga für die Saison 2021/2022 steht offiziell fest. Gemäß der Aufsteigermeldungen durch die zuständigen Regionalliga-Träger und der nun erfolgten Beschlussfassung des DFB-Spielausschusses nehmen Borussia Dortmund II, der SC Freiburg II und der TSV Havelse die drei verbliebenen Plätze ein.

Die übrigen 17 der insgesamt 20 Teams hatten bereits nach den ersten Entscheidungen im Zulassungsverfahren am 11. Juni festgestanden. Mit dem SC Freiburg II, dem TSV Havelse und dem FC Viktoria 1889 Berlin sind drei Klubs zum ersten Mal in der 3. Liga vertreten. Der vierte Aufsteiger Borussia Dortmund II kehrt nach sechsjähriger Abwesenheit in die dritthöchste Spielklasse zurück.

Eröffnungsspiel am 23. Juli live bei MagentaSport

Die 3. Liga startet am Freitag, 23. Juli, mit dem Eröffnungsspiel in die neue Saison, das live bei MagentaSport übertragen wird. Auf Grundlage des bis Sommer 2023 laufenden Medienrechtevertrages folgen die Regelspieltage der 3. Liga weiterhin dem gewohnten festen Ansetzungsformat:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Eine Ausnahme bilden die Englischen Wochen mit Partien am Dienstag- und Mittwochabend (jeweils ab 19 Uhr), dort gibt es vorher kein Montagsspiel.

Spielplan der Saison 2021/2022 kommt Anfang Juli

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live, ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV 86 ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind wöchentlich unter anderem in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

Der Spielplan der Saison 2021/2022 wird Anfang Juli vom DFB veröffentlicht.

Das Teilnehmerfeld der 3. Liga für die Saison 2021/2022

VfL Osnabrück

Eintracht Braunschweig

FC Würzburger Kickers

TSV 1860 München

1. FC Saarbrücken

SV Wehen Wiesbaden

SC Verl

SV Waldhof Mannheim

Hallescher FC

FSV Zwickau

1. FC Magdeburg

FC Viktoria Köln

Türkgücü München

1. FC Kaiserslautern

MSV Duisburg

SV Meppen

FC Viktoria 1889 Berlin

TSV Havelse

Borussia Dortmund II

SC Freiburg II

