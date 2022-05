Tedesco: "Es war ein sehr emotionales Spiel"

Im dritten Anlauf hat RB Leipzig in einem spannenden DFB-Pokalfinale im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg den ersten nationalen Titel seiner Vereinsgeschichte gefeiert. Die Protagonisten des stimmungsvollen Pokalabends haben nach dem Abpfiff über die Partie gesprochen. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): Es war ein sehr emotionales Spiel. Ich kann die Jungs für die Leistung nur loben. Es ist eine Sache, das System umzustellen, eine andere, den fehlenden Spieler so zu kompensieren.

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): Wir haben eine wahnsinnig tolle Saison gespielt. Es war eine super erste Halbzeit, nach der Roten Karte haben wir ein ganz kleines bisschen Angst gehabt, einen Fehler zu machen. Wir hätten es in der Phase besser ausspielen können.

Emil Forsberg: Ich habe keine Worte. Es so zu gewinnen, ist einfach Wahnsinn. So zurückzukommen, zeigt Leidenschaft und Mentalität. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): Es ist Wahnsinn. Wir haben 60 Minuten zu zehnt gespielt, sind schlecht ins Spiel und in die Zweikämpfe gekommen. Dass es dann am Ende so geklappt hat, ist unfassbar.