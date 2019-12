Techniktraining: Dribbeln, Passen, Schießen

Wer dribbeln kann, ist in der Lage, seinen Gegner im frontalen Eins-gegen-Eins auszuspielen. Gute Passspieler bringen die Zuspiele auch unter Druck zu ihren Mitspielern. Und wer eine gute Schusstechnik hat, ist in der Lage, das gegnerische Tor mit zielgenauen Abschlüssen in Gefahr zu bringen. Unbestritten: Technische Fertigkeiten sind die Grundlagen für erfolgreiche Fußballspiele. Für die Trainer kommt es deshalb darauf an, diese Fertigkeiten ihrer Spieler immer wieder zu schulen. Frei nach dem Motto: Es geht immer besser!

In den aktuellen Einheiten von DFB-Training online stehen daher nach den eher taktisch orientierten Wochen der Saisonvorbereitung wieder vermehrt technische Inhalte im Mittelpunkt: Die Ü 20-Teams verbessern ihre Angriffsoptionen im Zwei-gegen-Zwei vor dem gegnerischen Tor. Die A-Junioren wollen schnell kombinieren, während die B-Junioren das Spiel sicher eröffnen. Liegt der Schwerpunkt der C-Junioren beim Herausspielen von Torchancen wieder auf dem Passen, widmen sich die F-Junioren und die Bambini spielerisch dem Dribbeln – genauer gesagt der Hinführung zum offensiven Eins-gegen-Eins. Die D-Junioren lernen sich mit zahlreichen Spielen weiterhin näher kennen, und die E-Junioren verbessern ihre Geschicklichkeit.

Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Vereinsmitarbeiter, Lehrer. Egal, wie man mit dem Fußball in Berührung kommt – die Serviceportale ‚Training und Service' auf DFB.de und auf FUSSBALL.DE bieten die passenden Tipps und Informationen. Je nach Altersklasse oder Aufgabe im Amateurverein sind die Inhalte zielgruppenspezifisch zugeschnitten. Und nahezu täglich kommen neue Artikel hinzu.