Teams in Quarantäne: Zwei Spielabsagen in der 3. Liga

Die spielleitende Stelle des DFB hat zwei weitere Spiele in der 3. Liga abgesagt. Betroffen sind die Partien SV Meppen gegen SV Waldhof Mannheim und SpVgg Unterhaching gegen SC Verl vom 9. Spieltag. Meppens Heimspiel gegen Mannheim war für diesen Samstag angesetzt, die Begegnung zwischen Unterhaching und Verl sollte am Sonntag ausgetragen werden. Den Absagen waren entsprechende Anträge des SV Meppen und des SC Verl vorausgegangen. Der DFB folgte beiden Anträgen auf Grundlage von Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung in Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsämtern. Alle beteiligten Klubs wurden über die Spielabsetzungen vorab informiert.

Beim SV Meppen waren in dieser Woche im Rahmen der regelmäßigen Testungen, die das Hygienekonzept der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb des DFB und der DFL vorschreibt, die Ergebnisse von sieben Personen positiv ausgefallen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland hat daraufhin eine 14-tägige häusliche Quarantäne für die komplette Meppener Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam angeordnet.

Noch keine Entscheidung zu Meppens Spiel in München

Eine Entscheidung, wie mit dem nächsten Auswärtsspiel des SV Meppen beim FC Bayern München II (Sonntag, 15. November) verfahren wird, ist noch nicht abschließend gefallen. Der DFB, die beteiligten Klubs sowie die zuständigen Gesundheitsämter stehen hierzu in engem Austausch.

Beim SC Verl hatte die Testung am Mittwoch drei positive Befunde ergeben. Die Mannschaft des Aufsteigers sowie ein Teil des Trainer- und Betreuerstabs befinden sich seitdem in häuslicher Quarantäne. Das Spiel in Unterhaching muss daher zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Nachholtermine für die beiden abgesetzten Partien stehen noch nicht fest. Bisher sind in der laufenden Saison sieben Spiele in der 3. Liga abgesagt worden.

[dfb]