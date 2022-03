Teammanagement-Zertifikat der DFB-Akademie gestartet

Am gestrigen Montag ist der erste Präsenzworkshop des neuen Weiterbildungsprogramms "Teammanagement" der DFB-Akademie gestartet. Das Zertifikat, das mit Unterstützung der accadis Hochschule umgesetzt wird, richtet sich an aktuelle und künftige Teammanager*innen im Profifußball.

Seit Anfang März fand bereits eine digitale Auftaktphase auf dem digitalen Campus der DFB-Akademie statt, bei der die Teilnehmer*innen ihr Vorwissen einbringen konnten. Nun folgte der Startschuss für den ersten von insgesamt sechs Präsenzworkshops mit dem Thema "Teammanagement im modernen Profifußball".

Behlau: "Wir möchten Denkanstöße geben"

"Gute Kommunikation, Organisation, Expert*innen- und Prozesssteuerung machen erfolgreiches Teammanagement aus", sagt Georg Behlau, Leiter Management Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). "Darüber möchten wir uns mit den Teilnehmer*innen des Lehrgangs austauschen, Denkanstöße geben und den Blick auf die Herausforderungen der Zukunft richten."

Mit dem Zertifikat hat die DFB-Akademie ein klares Ziel im Fokus: Die stetige Weiterentwicklung der Teammanager*innen als Schlüssel zum Erfolg professioneller Mannschaften. Teammanager*innen gelten als Schnittstelle zwischen Mannschaft, Trainer*in, Funktionsteam, Klubverwaltung und externen Dienstleistern. Ihre Aufgaben sind komplex und tragen einen großen Teil zum Erfolg professioneller Mannschaften bei.

Haupt: "Frauen-Förderung liegt uns besonders am Herzen"

Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, sagt: "Es freut uns wirklich sehr, ein berufsbegleitendes und praxisorientiertes Weiterbildungsprogramm für die Teammanagerinnen und Teammanager im Profifußball anbieten zu können. Dabei liegt uns besonders die spezielle Förderung von Frauen im Fußball am Herzen, weshalb der DFB und seine Akademie - wie schon bei unserem Zertifikat Management im Profifußball - ein Stipendium für eine Teilnehmerin finanzieren."

Die Vereine der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und FLYERALARM Frauen-Bundesliga konnten Nominierungsschreiben für ihre Mitarbeitenden einreichen, die die Kandidat*innen um ein Motivationsschreiben und ihren Lebenslauf ergänzen mussten. Aus dem Kreis der Bewerbungen wurden die elf Teilnehmenden ausgewählt, die bis zum Lehrgangsende von Behlau, Patrizia Hell (DFB-Abteilungsleiterin Management U-Nationalmannschaften), Prof. Florian Pfeffel (Professor of Sports Management, Head of accadis Sports Management Research Group) sowie weitere Dozent*innen und Gästen aus der Praxis in den Modulen Leadership, Organisation und Events, Marketing und Medien, Future Skills sowie Kommunikation unterrichtet werden.

Die elf Teilnehmenden des Teammanagement-Zertifikats:

Thomas Westphal (Hertha BSC)

Arne Niehörster (Borussia Dortmund)

Philipp Wegner (VfL Wolfsburg)

Babacar N´Diaye (RB Leipzig)

Franziska Pietschmann (RB Leipzig)

Christoph Preuß (Eintracht Frankfurt)

Ernest Strul (Eintracht Frankfurt)

Verena Sparenberg (Eintracht Frankfurt/Frauen-Bundesliga/Stipendiatin)

Marius Laux (1. FC Köln)

Gerald Starke (Hannover 96)

Patrick Bade (1. FC Düren)

[dfb]