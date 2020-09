Teamgeist: Werder-Kicker machen Mekic Mut

Wegen eines Kreuzbandrisses wird U-Nationalspieler Elmin Mekic der U 17 des SV Werder Bremen in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga lange Zeit fehlen. Seine Teamkollegen machten ihm jetzt mit einer besonderen Aktion Mut. In Torlaune präsentierten sich zum Saisonauftakt Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) und Tom Sanne (FC St. Pauli). Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

SV Werder Bremen: Die U 17-Spieler des SV Werder Bremen widmeten den 1:0-Führungstreffer gegen den FC Carl Zeiss Jena (Endstand 4:0) zum Saisonstart in der Staffel Nord/Nordost ihrem verletzten Mitspieler Elmin Mekic. Der 16 Jahre alte deutsche Junioren-Nationalspieler hatte sich während der Vorbereitung im Testspiel beim Nord-Regionalligisten VfL Osnabrück (8:0) bereits in der ersten Minute einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen und fällt damit monatelang aus. Seine Teamkollegen hatten deshalb beim Jena-Spiel an der Eckfahne ein Trikot des zentralen Mittelfeldspielers mit der Rückennummer "15" postiert und reckten es beim Torjubel gemeinsam in die Höhe. "Elmin gehört zu unseren Führungsspielern", sagt Werder-Trainer Björn Dreyer gegenüber DFB.de. "Wir alle hoffen, dass sein Heilungsprozess positiv verläuft und er uns im nächsten Frühjahr wieder zur Verfügung steht."

FC St. Pauli: Bei seinem ersten Einsatz in der Staffel Nord/Nordost erwischte Mittelfeldspieler Tom Sanne vom FC St. Pauli gleich einen "Sahnetag". Beim 4:0 (3:0)-Derbysieg gegen den Stadtrivalen Hamburger SV gelang dem 16 Jahre alten Debütanten innerhalb von nur neun Minuten (29./32./38.) ein lupenreiner Hattrick. Außerdem bereitete Sanne auch noch den Treffer von Endstand durch den erst kurz zuvor eingewechselten Samed Skrijelj (51.) mustergültig vor. "Ein Auftaktspiel im Derby gegen den HSV 4:0 zu gewinnen, ist natürlich genau das, was wir uns gewünscht haben", sagte St. Paulis U 17-Trainer Benjamin Olde. "Unser Matchplan ist komplett aufgegangen, mehr als verdient ging eigentlich nicht. Am Anfang hat man beiden Mannschaften die Nervosität angemerkt. Das ist gerade nach der langen Pause aber auch völlig in Ordnung. Die Jungs haben das spielerisch dann richtig gut gemacht, wurden mutiger in den ersten Kontakten und immer torgefährlicher. Das 1:0 war dann unser Dosenöffner." Am Sonntag (ab 12 Uhr) ist der FC St. Pauli zum Topspiel beim ersten Tabellenführer Hannover 96 zu Gast. Die Niedersachsen hatten sich am 1. Spieltag beim Chemnitzer FC 8:0 durchgesetzt.

Borussia Dortmund: Ein glückliches Händchen bewies Sebastian Geppert, Trainer der U 17 von Borussia Dortmund, zum Saisonstart in der West-Staffel. Mit Niclas Dühring und Mika Lenninghaus trafen zwei Einwechselspieler in der Nachspielzeit (80.+1/80.+3) für den BVB zum 3:3 (1:1)-Endstand in der Partie bei Borussia Mönchengladbach und machten damit den 1:3-Rückstand noch wett. "Wir hatten zuvor noch thematisiert, dass die Jungs, die reinkommen, ganz wichtig für die Mannschaft sind. Wir benötigen jeden Spieler", so Geppert. Für das Team des 36 Jahre alten Fußball-Lehrers geht es am Samstag (ab 11 Uhr) mit dem ersten Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 weiter.

Wuppertaler SV: Für die U 17 des Wuppertaler SV hat das Auftaktspiel in der West-Staffel gegen die SG Unterrath 12/24 (1:3) einige Nachwirkungen. Mit Younes Ibrahimi und Blend Janko handelten sich gleich zwei Abwehrspieler der Bergischen in der Schlussphase Rote Karten ein. Beide wurden vom DFB-Sportgericht für die nächsten vier Meisterschaftsspiele gesperrt. Damit stehen sie ihrem Trainer Fabian Spingob erst am 6. Spieltag (Sonntag, 1. November, bei Fortuna Köln) wieder zur Verfügung. Erstmals fehlen Ibrahimi und Janko am Samstag (ab 11 Uhr) in der Partie beim VfL Bochum.

1. FSV Mainz 05: Eine fulminante Aufholjagd legte die U 17 des 1. FSV Mainz 05 zum Saisonstart in der Staffel Süd/Südwest hin. Beim 4:3 (1:1) im Nachbarschaftsduell mit dem SV Wehen Wiesbaden lag das Team von Trainer Sören Hartung bis zehn Minuten vor dem Abpfiff 1:3 zurück. Dann aber wendete der erst 15 Jahre alte Angreifer Nelson Weiper, der bei seinem ersten Einsatz in der höchsten deutschen B-Junioren-Spielklasse schon den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt hatte, mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur acht Minuten (70./72./78.) das Blatt und machte seinen Viererpack perfekt. "Es war mehr als ein hartes Stück Arbeit, das Spiel noch zu drehen", sagt Sören Hartung. "Der Sieg gibt uns ein sehr gutes Gefühl. Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen." Am Sonntag (ab 11 Uhr) gastiert Mainz 05 im Rahmen des 2. Spieltages beim Aufsteiger TSV 1860 München.

Eintracht Frankfurt: Nach der TSG Wieseck in Mittelhessen, der Spvgg. 05 Frankfurt-Oberrad und dem 1. FC 1906 Erlensee hat das Leistungszentrum von Eintracht Frankfurt mit dem 1. FC-TSG Königstein einen vierten Kooperationsverein gefunden. Der 1. FC-TSG Königstein ist mit mehr als 500 Kindern und Jugendlichen in insgesamt 26 Jugendteams mit Abstand der größte Fußballverein im Hoch- und Maintaunuskreis. Die erste Mannschaft des Klubs tritt zur neuen Saison mit zwölf eigenen Nachwuchsspielern im Kader in der Gruppenliga Frankfurt an. Der älteste Spieler ist 24 Jahre. Schon in der Vergangenheit hatte Eintracht Frankfurt mit dem 1. FC-TSG zusammengearbeitet, was für Ex-Nationalspieler Andreas Möller, den Leiter der Nachwuchsabteilung, zu einem logischen Schritt führte: "Durch die bereits guten Beziehungen haben wir uns entschlossen, diese Zusammenarbeit in Form einer Kooperation weiter auszubauen." Die Leitidee dieser Partnerschaft ist es, in gemeinsamer Zusammenarbeit den Jugendfußball in Frankfurt am Main und der Umgebung zu fördern. So ist es den Jugendlichen des 1. FC-TSG Königstein, nachdem sie in ihrer heimatlichen Umgebung gefördert und ausgebildet wurden, möglich, den Sprung in das Leistungszentrum von Eintracht Frankfurt zu machen. Andreas Möller blickt zuversichtlich auf die bevorstehende Zeit: "Wir freuen uns auf die Partnerschaft, die unseren Fokus auf die qualifizierte Talentförderung im Rhein-Main-Gebiet weiter verdeutlicht."

[mspw]