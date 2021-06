"Teamgeist, der uns durch EM tragen kann"

Die Europameisterschaft rückt immer näher. Am Montagabend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) steht das letzte Testspiel gegen Lettland an. Zwei Tage zuvor sprachen unter anderem Joshua Kimmich, Toni Kroos, Timo Werner und Florian Neuhaus beim Media Day mit den Pressevertretern. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Timo Werner über…

… den Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea: Das ist das Schönste, was man im Mannschaftssport gewinnen kann. Wir haben das geschafft. Das war ein super Erlebnis und eine super Mannschaftsleistung von vorne bis hinten. Natürlich gibt einem das Selbstvertrauen. Wir haben hier bei der Nationalmannschaft viele Champions-League-Sieger in der Truppe. Es ist super, sich jetzt auch so nennen zu können und mit breiter Brust hierherzukommen. Viele Spieler in der Mannschaft haben in diesem Jahr Titel gewonnen. Das tut dem ganzen Teamgefüge gut.

… den Konkurrenzkampf bei der Nationalmannschaft: Wenn man die Champions League gewonnen hat und hierherkommt, möchte man natürlich auch spielen. Aber wir haben ein dichtgedrängtes Feld, in der schon viele Leute die Champions League gewonnen haben, vielleicht sogar mehrmals. Jeder, der aufgestellt wird, gibt Gas. Und wer nicht aufgestellt wird, unterstützt die anderen. So lässt sich ein Teamgeist aufbauen, der uns durch die EM tragen kann. Alle Spieler werden gebraucht.

… das Testspiel gegen Lettland: Für uns Spieler von Chelsea gilt es, jetzt erst einmal reinzukommen. Das Testspiel ist sehr wichtig, um in den Trott reinzukommen. Die anderen Spieler haben bereits fünf, sechs Tage länger trainiert als wir. Das kann einen Unterschied ausmachen. Wir müssen uns jetzt wieder an die Belastung gewöhnen. Das Testspiel am Montag hilft, um Spielpraxis zu bekommen.

Joshua Kimmich über…

… die Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft: Das ist vor einem Turnier immer schwierig zu sagen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das Zeug haben, um den Titel mitzuspielen. In den letzten Spielen gelang es uns allerdings nicht immer, dieses Potenzial auf den Platz zu bringen. Die Qualität ist im Kader auf jeden Fall vorhanden. Nun müssen wir schauen, dass sich aus diesem Potenzial eine Mannschaft formt, die all das auf den Platz bringen kann. Potenzial alleine ist nur Theorie. Wir hatten auch bei der WM 2018 viel Potenzial. Und wir wissen, wie das ausging. Wir müssen als Mannschaft noch näher zusammenrücken. Dann ist einiges möglich.

… die deutsche U 21-Nationalmannschaft, die bei der Europameisterschaft im Finale steht: Die U 21 hat ein bisschen überrascht und spielt generell bei den Europameisterschaften immer eine sehr, sehr gute Rolle. Es freut uns ungemein, dass sie solch eine souveräne Leistung hingelegt haben. Wir drücken den Jungs die Daumen. Es ist generell etwas Besonderes für den deutschen Fußball, wenn unsere U 21 erfolgreich ist.

… über das Lob von Hansi Flick, er könne Weltfußballer werden: Ich bin kein Spieler, der auf den Platz geht und sich das als großes Ziel vornimmt. Im Vordergrund ist immer, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Speziell mit der Nationalmannschaft haben wir jetzt große Ziele. Beim FC Bayern habe ich die Champions League gewonnen. Mit der Nationalmannschaft konnte ich aber, außer dem Confed Cup, leider noch keinen großen Titel gewinnen. Das ist nun das große Ziel.

Toni Kroos über…

… sein Gefühl vor der Europameisterschaft: Die Grundvoraussetzungen stimmen, wenn ich den Willen und die Trainingsintensität sehe. Aber das ist keine Garantie für ein erfolgreiches Turnier. Wichtig ist, dass wir uns auch taktisch noch besser finden als in den letzten Länderspielen. Wenn das Turnier losgeht, werden wir sehen, ob das funktioniert, was wir uns hier in den zwei Wochen erarbeitet haben. Wenn das erste Gruppenspiel gegen Frankreich ansteht, ist kein Probieren mehr möglich. Sonst wird es schwer.

… seinen Mannschaftskameraden Karim Benzema von Real Madrid, der zurück in der französischen Nationalmannschaft ist: Wir spielen mittlerweile seit sieben Jahren zusammen. Er ist mit Sicherheit eine Verstärkung für Frankreich. Jetzt haben sie noch einen Spieler mehr von Weltklasse, wovon sie ohnehin schon einige haben.

…seinen Fitnesszustand nach der Corona-Infektion: Mir geht es gut. Ich bin jetzt seit fast sechs Tagen im Training. Am Anfang war es ein Mix aus individuellem Training und Mannschaftstraining. Ich mache mir keine Sorgen um meine Fitness. Es ist ja nicht so, dass ich aus einer sechswöchigen Verletzung komme. Ich habe lediglich eine Woche nichts gemacht. Das bekommt man hin.

Florian Neuhaus über…

… das Testspiel gegen Lettland: Das ist ein wichtiges Spiel, weil es das letzte Spiel vor Beginn der EM ist. Jeder will sich noch einmal von seiner besten Seite präsentieren. Wir sehen das als wichtiges Spiel an und wollen auf jeden Fall gewinnen.

… die schwierige Gruppenphase mit Frankreich, Portugal und Ungarn: Dieses Los kann auch ein Vorteil sein. Keiner weiß bisher so richtig, wo er steht. Wir wollen von Anfang an zeigen, dass wir da sind. Daher sehe ich darin eher eine Chance.

… seine Einsatzchancen bei der Nationalmannschaft: Man möchte immer seine Chance suchen. Ich habe mir vorgenommen, die bestmögliche Leistung im Training und Spiel zu zeigen. Wozu es dann am Ende reichen wird, wird sich zeigen. Aber ich will am Ende sagen können, dass ich immer Gas gegeben habe und mir nichts vorwerfen kann. Am Ende entscheidet der Bundestrainer. Ich mache mir keine großen Gedanken über meine Rolle. Ich will einfach bereit sein, wenn ich gebraucht werde.

