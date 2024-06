Team- und Spielerfotos als Gratis-Download

Heute (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) geht's endlich los: Die UEFA EURO 2024 in Deutschland startet mit dem Eröffnungsspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Auswahl aus Schottland. Nach dem Ausfall von Aleksandar Pavlovic wurde Emre Can von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominiert, am Mittwochabend kam der Dortmunder im Team Base Camp in Herzogenaurach an.

Der finale EM-Kader des DFB-Teams ist nun also zusammen - Zeit für das offizielle Mannschaftsfoto. Als besonderen Service bietet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Fans das Teambild sowie die Einzelporträts aller 26 deutschen EM-Spieler und des Bundestrainers zum Gratis-Download als Screensaver oder Wallpaper an.