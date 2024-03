Team-Ticker: Nagelsmann macht Schule

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihrem Auftakt in das EM-Jahr 2024. Ab heute trifft sich das DFB-Team in Frankfurt und bereitet sich dort am DFB-Campus auf die ersten beiden Länderspiele des Jahres vor. Am Samstag, 23. März (ab 21 Uhr, live im ZDF), trifft die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in Lyon auf Vize-Weltmeister Frankreich. Am Dienstag, 26. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

+++++

Team-Ticker: Spieler reisen an – Füllkrug schon da – Nagelsmann besucht Schule

Das EM-Jahr beginnt in Frankfurt. Denn von heute an kommt die Nationalmannschaft in Frankfurt zusammen. Im Laufe des Tages reisen die Nationalspieler im Hotel in Gravenbruch vor den Toren Frankfurts an, Niclas Füllkrug kam bereits am späten Sonntagabend nach dem Sieg mit Borussia Dortmund über Eintracht Frankfurt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann, Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Sport Andreas Rettig besuchen am Montagmorgen zunächst eine Grundschule in der Nähe von Mainz. Am Dienstag dann steht die erste Trainingseinheit sowie die erste Pressekonferenz am DFB-Campus auf dem Programm. Am Freitag reist das DFB-Team zum ersten Länderspiel des Jahres nach Lyon und trifft dort am Samstag, 23. März (ab 21 Uhr, live im ZDF), auf den zweimaligen Weltmeister Frankreich. Zurück geht es nach Frankfurt, wo die Nationalmannschaft am Dienstag, 26. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), gegen die Niederlande spielt.

+++++

Start ins EM-Jahr mit sechs Neulingen und sechs Rückkehrern

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag seinen insgesamt 26 Spieler umfassenden Kader für den Auftakt in das EM-Jahr mit den Länderspielen gegen Vizeweltmeister Frankreich und die Niederlande nominiert. Der Bundestrainer berief dabei mit U 21-Europameister Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav (alle VfB Stuttgart), Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) und Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) sechs Spieler, die erstmals im Kreis der Nationalmannschaft dabei sein werden.

Zudem kehren die Weltmeister Toni Kroos (Real Madrid) und Manuel Neuer (FC Bayern München) sowie Chris Führich (VfB Stuttgart), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham) und Jamal Musiala (FC Bayern München), die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen im Kader der Nationalmannschaft gefehlt hatten, zurück ins DFB-Team.

[dfb]