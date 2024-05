Team-Ticker: Müller und Führich packen bei Tafel mit an

Die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) hat begonnen, für die deutsche Nationalmannschaft läuft der Countdown bis zum EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in München. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

Müller und Führich packen bei Tafel mit an

Bevor die Nationalmannschaft zum ersten Training im Rahmen des EM-Trainingslagers vor 15.000 Fans in Jena auflief, packten Weltmeister Thomas Müller und Chris Führich für bedürftige Menschen mit an. Die beiden Nationalspieler gaben bei der Blankenhainer Tafel, in dem Ort in Thüringen bereitet sich das DFB-Team noch bis Freitag auf die Heim-EM vor, für die Stiftung der Nationalmannschaft "Wir für Euch" Lebensmittel und Sachspenden aus.

Die Unterstützung von bedürftigen Menschen, egal ob alt oder jung, ist seit Gründung der Stiftung der Nationalmannschaft im März 2020 fest in der Satzung verankert. Dabei liegt den Spielern vor allem die Hilfe für obdach- und wohnungslose Menschen sehr am Herzen.

In der Vergangenheit wurden bereits verschiedene Tafeln mit Geld- sowie Sachspenden unterstützt. Dazu gehören unter anderem die Tafeln in unter anderem München, Frankfurt, Köln, Gelsenkirchen, Berlin oder Leipzig.

DFB-Team beginnt Trainingslager in Blankenhain

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Sonntag in Blankenhain in Thüringen zusammengekommen, um sich auf die Heim-Europameisterschaft vorzubereiten. Bis zum Sonntagabend waren die Nationalspieler im Spa & GolfResort Weimarer Land eingetroffen. Später anreisen werden die Nationalspieler Robert Andrich, Jonathan Tah und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, die in Berlin das DFB-Pokalfinale gewonnen haben, sowie Kapitän Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona.

Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid und Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund stehen sich am 1. Juni mit ihren Klubs noch im Finale der Champions League gegenüber und steigen später in die Vorbereitung ein. Keeper Manuel Neuer von Bayern München wird aufgrund eines Infekts ebenfalls später anreisen. Den vorläufigen EM-Kader verstärken werden im Trainingslager die beiden deutschen U 21-Nationalspieler Brajan Gruda und Rocco Reitz.

Heute findet eine öffentliche Trainingseinheit in Jena statt. Die rund 15.000 kostenfreien Tickets waren in der vergangenen Woche im DFB-Ticketportal innerhalb von zehn Minuten vergriffen. Das Training wird live gestreamt auf den DFB-Kanälen auf YouTube und Twitch.

