Team-Ticker: Kimmich neuer Kapitän

Nach der EURO ist vor der UEFA Nations League: Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich zur ersten Maßnahme nach dem Heimturnier. Schon am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) spielt das DFB-Team in Düsseldorf gegen Ungarn, am 10. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) geht es zum Gastspiel in Amsterdam gegen die Niederlande. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

Kimmich Kapitän, Rüdiger und Havertz seine Stellvertreter

Joshua Kimmich ist der neue Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann gab am heutigen Montag im Rahmen der ersten Pressekonferenz im Trainingslager des DFB-Teams in Herzogenaurach bekannt, dass der 91-malige Nationalspieler vom FC Bayern München die Nachfolge von Ilkay Gündogan antreten wird. "Der Kapitän platziert die Meinung der Mannschaft beim Trainerteam", so Nagelsmann. "Jo war der logische Nachfolger. Er geht mit seiner Mentalität voran."

Der Mittelfeldspieler führte das DFB-Team als Kapitän im Sommer ins Viertelfinale der Heim-EM, der damalige Bundestrainer Hansi Flick hatte Ilkay Gündogan im September 2023 zum Kapitän ernannt. Kimmich trug bislang bereits 17-mal die Spielführerbinde im Trikot der Nationalmannschaft. Seine Stellvertreter in der Nationalmannschaft sind künftig Abwehrspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid und Kai Havertz vom FC Arsenal. Dazu der Bundestrainer: "Mit den drei Spielern haben wir einen sehr guten Mix."

Den Mannschaftsrat bilden Marc-André ter Stegen, die neue Nummer eins der DFB-Auswahl, Jonathan Tah, Niclas Füllkrug und Pascal Groß. "Der Mannschaftsrat ist ein sehr guter, verantwortungsvoller Kreis", so Nagelsmann. "Wir haben das gut ausgewählt, die Spieler waren alle sehr glücklich und sind heiß, ihre Rollen auszufüllen."

Alle 23 Spieler nach "Herzo" angereist

Die Vorbereitung auf die neue Saison in der UEFA Nations League kann losgehen: Heute konnte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die beiden Länderspiele gegen Ungarn und die Niederlande im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach begrüßen. Bis zum Mittag reisten alle 23 Spieler an. Bis einschließlich Freitag trainiert die Nationalmannschaft in Herzogenaurach, dann reist sie weiter nach Düsseldorf, wo sie zum Auftakt in die Nations League am Samstag auf Ungarn trifft. Am Dienstag, 10. September, geht es dann in Amsterdam gegen EM-Halbfinalist Niederlande.

Nagelsmann verrät auf der PK Nachfolger von Gündogan als Kapitän

Rund acht Wochen nach der Heim-Europameisterschaft kehrt die Nationalmannschaft zurück in den Home Ground. Am heutigen Montagmittag werden die Nationalspieler im Trainingsquartier von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach, das während der EM als Team Base Camp diente, erwartet. Um 14.30 Uhr gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann dann im Rahmen der ersten Pressekonferenz unter anderem bekannt, wer das DFB-Team nach dem Rücktritt von Ilkay Gündogan künftig als Kapitän anführt.

Nagelsmann hatte am Donnerstag seinen Kader für die ersten Länderspiele nach der Heim-Europameisterschaft nominiert. Für die beiden Partien zum Start in die neue Saison der UEFA Nations League gegen Ungarn und die Niederlande berief Nagelsmann im Vergleich zum finalen EM-Kader einen Neuen und zwei Rückkehrer in sein insgesamt 23 Mann starkes Aufgebot.

Neu im Kader der deutschen Nationalmannschaft ist der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Angelo Stiller vom deutschen Vizemeister VfB Stuttgart. Außerdem kehrt sein Teamkollege Alexander Nübel zurück ins Aufgebot. Der Torhüter des VfB Stuttgart war bereits im Mai von Nagelsmann in den vorläufigen EM-Kader berufen worden. Ebenso wie Aleksandar Pavlović vom FC Bayern München, der im EM-Vorbereitungsspiel gegen die Ukraine sein Debüt im Nationaltrikot gefeiert hatte, dann aber krankheitsbedingt auf die EURO verzichten musste.

Am Samstag (ab 20.45, live im ZDF) startet Deutschland gegen Ungarn in die neue Saison der UEFA Nations League. Für die Partie in Düsseldorf gibt es noch Karten im DFB-Ticketportal. Am Dienstag, 10. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), trifft Deutschland dann in Amsterdam auf EM-Halbfinalist Niederlande.

