"Team des Jahres": Gnabry, Kimmich und ter Stegen stehen zur Wahl

Die deutschen Nationalspieler Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Marc-André ter Stegen sind von der UEFA in die 50 Spieler umfassende Vorauswahl zum Team des Jahres gewählt worden. Nun können die Fans abstimmen, das Voting läuft bis zum 9. Januar 2020.

Serge Gnabry ist mit 24 Jahren weder beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München noch im DFB-Team wegzudenken. In der Nationalmannschaft schoss der U 21-Europameister von 2017 in 13 Einsätzen 13 Tore - eine Weltklassequote, die hierzulande nur von Gerd Müller (16) übertroffen wird.

Ter Stegen 2018 im "Team des Jahres"

Joshua Kimmich vom FC Bayern gehört mit 24 Jahren ebenfalls noch zu den jüngeren Spielern - allerdings nur in Bezug auf sein Alter. Denn im Team von Bundestrainer Joachim Löw ist er auf der Position vor der Abwehr gesetzt. Auch in München ist Kimmich Leistungsträger, in seinen bisherigen 19 Saisonspielen erzielte er zwei Tore selbst und bereitete fünf weitere vor.

Marc-André ter Stegen ist der große Rückhalt des spanischen Meisters FC Barcelona. Der deutsche Nationaltorwart gewann mit den Katalanen um Superstar Lionel Messi alle großen Titel im Vereinsfußball, in der Nationalmannschaft kam der 27 Jahre alte gebürtige Mönchengladbacher bislang 24-mal zum Einsatz, er gehört fest zum Kader. Bereits im vergangenen Jahr stand ter Stegen zur Wahl - und wurde am Ende von den Fans prompt ins Team des Jahres gewählt.

[dfb]