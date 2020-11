Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" nimmt Arbeit auf

Die Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" hat ihre Arbeit offiziell aufgenommen. Bei der konstituierenden Sitzung am heutigen Dienstag führte das Gremium in zwei Workshopphasen lebhafte Diskussionen. Im Mittelpunkt standen zunächst die verschiedenen Perspektiven der Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen auf die 3. Liga. Die Diskussionsgrundlage bildete hierbei das Markenleitbild der 3. Liga, das im Sommer 2019 einer Auffrischung unterzogen worden war. In Phase zwei der Sitzung legte die Task Force ihre wichtigsten Themen fest. Die fünfstündige Sitzung wurde per Videokonferenz durchgeführt, für die Moderation zeichneten Florian Scheibe und Linda Kübel von der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) verantwortlich.

In den Workshops wurde deutlich: Es geht um mehr als die reine wirtschaftliche Stabilität. Die Task Force verständigte sich auf drei Kernbereiche: Struktur, Sport, Wirtschaftlichkeit. Diese sollen in den nächsten Monaten in kleineren Arbeitsgruppen zielgerichtet bearbeitet werden, um anschließend die Ergebnisse zusammenzuführen und in mögliche Maßnahmen münden zu lassen. Neben den Treffen der einzelnen Arbeitsgruppen sind bis Juli 2021 auch zwei weitere Sitzungen der kompletten Task Force vorgesehen.

Eilers: "3. Liga als Profispielklasse stärken"

Aufgabe und Anspruch des Gremiums ist es, bestehende Ansätze aufzugreifen, neue Ideen zu entwickeln und daraus konkrete Empfehlungen abzuleiten, die im Gesamtkontext zur Stärkung der 3. Liga beitragen und ihre nachhaltige Entwicklung fördern. Durch die umfassende Einbindung verschiedener Bereiche und Perspektiven sollen Potenziale der 3. Liga entdeckt, verbessert und langfristig optimiert werden. Die Art und Weise der Ergebnisse ist hierbei nicht festgelegt.

Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga, sagt: "Das war ein guter Auftakt. Die Task Force ist breit aufgestellt, wir haben zahlreiche verschiedene Blickwinkel und Personen, die sich intensiv und leidenschaftlich mit der 3. Liga beschäftigen. Das sind gute Voraussetzungen, um die Zukunft der 3. Liga nachhaltig zu gestalten. Der weitere Prozess wird sicher herausfordernd, phasenweise erschöpfend und im Ergebnis auch nicht immer angenehm werden, da es viele Meinungen und Ansätze unter einen Hut zu bringen gilt. Im Vordergrund sollte dabei immer die inhaltlich beste und nachhaltigste Lösung für die 3. Liga stehen. Ziel bleibt es, die 3. Liga als Profispielklasse zu stärken."

Erik Domaschke (SV Meppen), der gemeinsam mit Sören Bertram (1. FC Magdeburg) in der Task Force die Spieler repräsentiert, sagt: "Als erfahrener Drittligaprofi und Vertreter der Spielergewerkschaft VdV freue ich mich, die Sichtweise meiner Kollegen einbringen zu können. Das ist elementar, denn ohne Spieler würde es keinen Fußball geben. Aus unserer Sicht muss es das Ziel sein, insbesondere die wirtschaftliche Stabilität zu erhöhen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ein Wunsch ist unter anderem ein effektiverer Schutz vor Gehaltsausfällen und Klubinsolvenzen. Auch Aspekte der sozialen Verantwortung sollten in den Fokus gerückt werden, um die 3. Liga noch attraktiver zu machen und ihr Image weiter zu verbessern."

Fanvertreterin: "Chancengleichheit für alle anstreben"

Stephanie Dilba, neben Oliver Manthey Vertreterin der aktiven Fanszene in der Task Force, erklärt: "In erster Linie verstehe ich mich innerhalb der Task Force als Sprachrohr vieler Fans und Vertreterin von Faninteressen. Durch regen Austausch mit Fußballfans aus ganz Deutschland kann ich nicht nur meine eigene Meinung, meine persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, sondern auch das Know-how vieler anderer Personen aus dem Fußballumfeld einbringen. Vorrangiges Ziel muss es sein, eine Chancengleichheit für alle Klubs anzustreben, die in der 3. Liga spielen oder aus sportlicher Sicht die Möglichkeit dazu haben. Die Lücken zwischen der 2. Bundesliga auf der einen und den Regionalligen auf der anderen Seite müssen verringert werden - in struktureller und finanzieller Hinsicht. Darüber hinaus sollten die 3. Liga und ihre Klubs bestrebt sein, ihre Vorbildfunktion in gesellschaftlicher Hinsicht bestmöglich wahrzunehmen."

Die Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" war Ende Mai auf Antrag des Ausschusses 3. Liga vom Außerordentlichen DFB-Bundestag eingesetzt worden. Am 11. September hatte das DFB-Präsidium die personelle Besetzung der Task Force beschlossen. Dieser Entscheidung waren umfassende Gespräche und Abstimmungen mit den Fachabteilungen des DFB, der DFL, den Regional- und Landesverbänden, den Klubs der 3. Liga sowie den weiteren Bereichen und Interessensgruppen vorausgegangen.

Die Mitglieder der Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga"

Dr. Friedrich Curtius (DFB, Generalsekretär)

Dr. Stephan Osnabrügge (DFB, Schatzmeister)

Peter Frymuth (DFB, Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung)

Oliver Bierhoff (DFB, Direktor Nationalmannschaften und Akademie); Stellvertreter: Joti Chatzialexiou (DFB, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften)

Dr. Holger Blask (DFB GmbH, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb)

Tom Eilers (Vorsitzender Ausschuss 3. Liga)

Dr. Markus Merk (Klubvertreter 3. Liga, 1. FC Kaiserslautern)

Manfred Schwabl (Klubvertreter 3. Liga, SpVgg Unterhaching)

Christian Seiffert (Klubvertreter 3. Liga, 1. FC Saarbrücken)

Frank Strüver (Klubvertreter 3. Liga, KFC Uerdingen)

Peter Peters (DFL, 1. Stellvertretender Präsidiumssprecher)

Steffen Schneekloth (Vertreter 2. Bundesliga, KSV Holstein Kiel)

Markus Uhlig (Vertreter Regionalliga, Rot-Weiss Essen)

Dr. Rainer Koch (Vertreter Regional- und Landesverbände, 1. DFB-Vizepräsident)

Oliver Manthey (Fanvertreter, Unsere Kurve)

Stephanie Dilba (Fanvertreterin, F_in – Netzwerk Frauen im Fußball)

Erik Domaschke (Vertreter Spieler, SV Meppen)

Sören Bertram (Vertreter Spieler 1. FC Magdeburg)

Tobias Wiemann (stellvertretender Abteilungsleiter im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat)

Dr. Henning Stiegenroth (Vertreter TV-Partner, Leiter Content und Sponsoring Telekom Deutschland GmbH)

Steffen Busch (externer Experte, Summit Sportmarketing)

