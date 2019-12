Talents Club: "Nachhaltig etwas in der Nachwuchsarbeit bewegen"

Talente fördern und fordern – das ist seit Jahren ein wichtiges Anliegen für den DFB. Nicht ohne Grund gehören die deutsche Frauen-Nationalmannschaft und die weiblichen Nachwuchsteams zu den besten der Welt. Um diese Position zu festigen, gehen der DFB und FLYERALARM als Partner der Frauen-Bundesliga nun den nächsten Schritt.

Jeder Erstligist hatte in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, Spielerinnen für den sogenannten FLYERALARM Talents Club vorzuschlagen. Eine Jury entschied sich letztlich für jeweils eine Spielerin aus jedem Verein.

"Kooperation weit über reine Namensgebung hinaus"

"Wir freuen uns, dass wir mit FLYERALARM einen starken Partner für die Frauen-Bundesliga gefunden haben. Es war von Anfang an klar, dass die Kooperation weit über die reine Namensgebung hinausgehen soll", sagt Heike Ullrich, Direktorin Verbände, Vereine und Ligen beim DFB. "Der FLYERALARM Talents Club wird ein wichtiger Baustein unserer Partnerschaft sein. Wir freuen uns besonders darüber, dass wir mit dieser Aktion nachhaltig etwas in der Nachwuchsarbeit bewegen können."

Amelie Schneider, Director Brand & Sponsoring bei FLYERALARM, betont: "Wir unterstützen aus Überzeugung die nächste Generation. Wir ermöglichen den Spielerinnen die Teilnahme an einem exklusiven und hochwertigen Programm, das ihnen die Chance bieten soll, beruflich wie sportlich durchzustarten. Wir freuen uns darüber, die Partnerschaft mit dem DFB damit weiter mit Leben füllen zu können." Die zwölf Ausgewählten können sich nun bis zum Sommer 2020 dank der besonderen Unterstützung durch den DFB und FLYERALARM sportlich, aber vor allem auch persönlich entwickeln.

Persönliche und berufliche Entwicklung im Fokus

Beim FLYERALARM Talents Club steht in erster Linie die persönliche und berufliche Entwicklung abseits des Sports im Fokus. Das Programm gliedert sich in drei Bereiche.

MENSCH: Hierbei geht es vor allem um die Persönlichkeitsentwicklung der Talente. In dem Programm sind zum Beispiel Sprachkurse und Fortbildungen in verschiedensten Bereichen enthalten. Außerdem werden Gruppen-Coachings angeboten – wie etwa Selbst- und Zeitmanagement, Karriereplanung, Handlungs- und Führungskompetenz.

MEDIEN: Es geht darum, dass die Spielerinnen ihre eigenen Themen in der Öffentlichkeit setzen und damit positiv in den Medien vertreten sind. Und das möglichst regelmäßig, um so auch für Sponsoren interessant zu werden. Von Experten bekommen sie erklärt, wie das funktionieren kann und wie sie sich bei Interviews verhalten sollten. Das Programm sieht spezielle Medien- und Moderationstrainings vor. Außerdem wird an der Stimme, der Körpersprache und der Rhetorik gearbeitet. Grundsätzlich werden Tipps für die optimale Vermarktung der eigenen Persönlichkeit gegeben.

MACHER: Wie es der Name schon sagt, steht in diesem Programmschwerpunkt vor allem der weitere Berufsweg nach der Fußballkarriere im Mittelpunkt. So wird es auch Diskussionsrunden und Kamingespräche mit Frauen in Führungspositionen geben, die die jungen Fußballerinnen inspirieren und informieren sollen. Auch Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten, die parallel zur Karriere als Fußballerin absolviert werden können, sind Thema des Kurses.

Nachdem der theoretische Teil mit der Auswahl der Spielerinnen nun abgeschlossen ist, beginnt in Kürze der praktische Part. Voraussichtlich am 18. und 19. November kommen die Hoffnungsträgerinnen der zwölf Vereine erstmals zusammen. Die Vorfreude ist schon jetzt groß.

[sw]