Tagung der Rechtsorgane der DFB-Landes- und Regionalverbände

Auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main fand am heutigen Freitag die Tagung der Vorsitzenden der Rechtsorgane der DFB-Landes- und Regionalverbände statt. Nach der Begrüßung durch Thomas Bergmann, DFB-Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten, folgte ein Vortrag von Dr. Bastian Haslinger. Der Justiziar des DFB sprach über aktuelle Entwicklungen bezüglich der Vorfälle aus dem Zuschauer*innenbereich und deren sportgerichtlicher Sanktionierung im Bereich des DFB.

"Nur gut gemeint oder auch gut gemacht?" Unter dieser Fragestellung blickte am Nachmittag Dr. Thaya Vester vom Institut für Kriminologie der Universität Tübingen auf die Regelwerke der Landesverbände zur sportrechtlichen Bewältigung von Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen im Fußball. Zum Abschluss der Tagung gab Karin Steinrücke aus dem Bereich Gesellschaftliche Verantwortung des DFB einen Überblick über die Tätigkeiten der Anlaufstellen der DFB-Landesverbände für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle.

34 Vertreter*innen aus dem gesamten Verbandsgebiert waren vor Ort. Zu den Teilnehmern gehörten auch Achim Späth, Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts, Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, Dr. Anton Nachreiner, Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses, sowie DFB-Chefjustiziar Dr. Jörg Englisch.