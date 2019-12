Tagung der Fanbeauftragten: "Unverzichtbare Arbeit“

Gemeinsam lässt es sich am besten arbeiten. Bei der Tagung der Fanbeauftragten sind unter Leitung der DFL und des DFB die Klubs der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga für zwei Tage in Bremen zusammengekommen, um sich aktuellen Entwicklungen und Themen in der Fanarbeit und -betreuung zu widmen. Die Drittligisten waren mit 20 Teilnehmern und Teilnehmerinnen vertreten.

In Workshop-Phasen wurden gemeinsam verschiedene Themen vertiefend diskutiert. Ein Schwerpunktthema für die 3. Liga war die Bedeutung von lokalen Fan-Dialogen und wie diese vor Ort nachhaltig umgesetzt werden können. Hier hat auch der DFB ein neues Angebot geschaffen, indem er in der 3. Liga die Möglichkeit zu Fan-Infogesprächen bei den Vereinen bietet, in deren Rahmen sich hauptamtliche DFB-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen vor Ort Fragen der Fans stellen und vertiefendes Wissen zu Themen wie beispielsweise den Spieltagsansetzungen in der 3. Liga vermitteln. Die Gespräche werden stets vom jeweiligen Klub begleitet, unter anderem in Person der Fanbeauftragten und Fanprojekt-Leiter, und immer stärker angenommen.

"Fanbetreuung wird immer wichtiger“

Aufgrund der weiter steigenden Zuschauerzahlen in der 3. Liga erhält die Fanarbeit immer größere Bedeutung. Die Runde tauschte sich deshalb über mögliche Maßnahmen zur Professionalisierung der Fanbeauftragten in der 3. Liga aus. Dabei wurden mögliche hauptamtliche Strukturen diskutiert und Weiterbildungsbedarfe identifiziert sowie deren Inhalte bestimmt.

In weiteren Workshops beschäftigten sich die Fanbeauftragten – vor dem Hintergrund des sich weiter professionalisierenden Arbeitsfeldes – mit möglichen zukünftigen Herausforderungen und Chancen der Fanarbeit. Die Möglichkeit des Austausches und die Vernetzung der Fanbeauftragten untereinander sind besonders bedeutend für deren Arbeit und wurden im Rahmen der Tagung rege genutzt

Hubertus Hess-Grunewald, Präsident und Geschäftsführer Organisation & Sport des gastgebenden SV Werder Bremen, hatte allen Fanbeauftragten im Rahmen seines Grußwortes großen Respekt für ihre Arbeit ausgesprochen. Er betonte, dass "die Arbeit der Fanbetreuung und ihre Sichtbarkeit unverzichtbar" seien und auch aus Sicht der Klubverantwortlichen immer wichtiger würden.

