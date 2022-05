Tabea Waßmuth verlängert in Wolfsburg

Nationalspielerin Tabea Waßmuth vom VfL Wolfsburg hat ihren bestehenden Vertrag beim deutschen Pokalsieger vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Die 25 Jahre alte Offensivspielerin wechselte vor der laufenden Saison von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Wölfinnen und lief 19 Mal in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, vier Mal im DFB-Pokal und zehn Mal in der UEFA Women’s Champions League auf. Mit wettbewerbsübergreifend 21 Treffern ist sie aktuell die erfolgreichste VfL-Schützin der Saison. In der europäischen Königsklasse liegt Waßmuth mit zehn Treffern an der Spitze des Torschützinnen-Rankings – gemeinsam mit Alexia Putellas vom FC Barcelona.

"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag beim VfL Wolfsburg, bei dem ich mich sehr wohl fühle, vorzeitig verlängert zu haben", so Waßmuth. "Die Arbeit mit der Mannschaft, den Trainern und dem Team hinter dem Team macht enormen Spaß. Wir haben in dieser Saison eine großartige Entwicklung durchlaufen und ich bin mir sicher, dass wir noch lange nicht am Ende unseres Weges angekommen sind. Ich verspüre eine große Motivation, auch in Zukunft meinen Teil zum Erreichen unserer Teamziele beizutragen."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, sagt: "Tabea hat die Erwartungen, die wir mit ihrer Verpflichtung in sie gesetzt haben, bei weitem übertroffen. Ihre Entwicklung in den letzten Monaten ist beeindruckend, wie nicht zuletzt ihre Torquote unterstreicht. Mit ihren zehn Treffern in der Champions League hat sie selbst auf der internationalen Bühne ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Darüber hinaus ist sie mit ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit schon in ihrer ersten Saison bei uns ein wichtiger Bestandteil unseres Teams geworden. Umso glücklicher sind wir über ihr klares Bekenntnis zum VfL, welches sie mit ihrer vorzeitigen Vertragsverlängerung unterstreicht."