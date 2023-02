Sydney Lohmann reist vorzeitig ab

Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann ist aufgrund von muskulären Problemen von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Lohmann fällt damit für das erste offizielle Länderspiel in diesem Jahr am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Duisburg gegen Schweden aus. Karten für das Länderspiel sind im DFB-Ticketportal erhältlich.

Die DFB-Frauen haben sich bis Sonntag in Marbella auf das Duell gegen Schweden vorbereitet. Das Trainingslager in Spanien war der Startschuss für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im Sommer - dort trifft Deutschland in Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

[dfb]