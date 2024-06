In ihren Ämtern bestätigt: SWFV-Präsident Bergmann (l.) und NFV-Präsident Schaffert

SWFV und NFV bestätigen ihre Präsidenten

Der Fußball-Regional-Verband Südwest hat den amtierenden Präsidenten Thomas Bergmann in seinem Amt bestätigt. Auch beim Norddeutschen Fußball-Verband wurde Ralph-Uwe Schaffert erneut zum Präsidenten gewählt.

Bergmann, der seit 2021 Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) ist, wurde am heutigen Samstag beim ordentlichen Verbandstag in Edenkoben einstimmig erneut in das Amt gewählt. Das Präsidium ergänzen werden der neu gewählte Schatzmeister Andreas Görg (FV Rheinland) sowie der Sicherheitsbeauftragte Markus Kohl (FV Rheinland). Ebenso wurde sich darauf verständigt, dass Gregor Eibes (FV Rheinland) für die kommenden drei Jahre das Amt des Vizepräsidenten übernehmen wird, welches zuletzt von Heribert Ohlmann (Saarländischer FV) ausgeübt wurde.

Schaffert bleibt NFV-Präsident

Der NFV hält ebenfalls an seinem Präsidenten fest. Die rund 90 Delegierten bestimmten beim 47. Verbandstag in Bremen, Ralph-Uwe Schaffert wieder das Vertrauen zu erweisen und ihn als Präsident des NFV zu bestätigen. Schaffert bedankte sich im Anschluss "sehr für das Vertrauen, das die Versammlung mir ausgesprochen hat" und er freue sich "über drei weitere Jahre im Amt des NFV-Präsidenten". "Es liegen intensive Jahre vor uns mit vielen Dingen, die wir gemeinsam angehen möchten. Ich bin mir aber sicher, dass wir die Herausforderungen im Team sehr gut meistern werden", führte der Hildesheimer aus.

Wie Schaffert wurde auch der 1. Vizepräsident Uwe Döring (Schleswig-Holstein) und Vizepräsident Patrick von Haacke (Bremen) erneut gewählt, zudem wurde mit Christian Röhling (Niedersachsen) ein zusätzlciher Vizepräsident ernannt. Christian Okun (Hamburg), bislang kommissarischer Vizepräsident Finanzen, wurde des Weiteren zum Vizepräsident Finanzen gewählt.

[swfv/nfv]