SWFV sucht BA-Student*in (Sportökonomie)

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) ist einer der 21 Landesverbände im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Zusammen mit dem Fußballverband Rheinland und dem Saarländischen Fußballverband bildet er einen der fünf Regionalverbände im DFB, den Fußball-Regional-Verband Südwest. Das Gebiet des SWFV deckt das südliche Rheinland-Pfalz ab. Es reicht von der französischen Grenze (Elsaß) linksrheinisch bis nach Bacharach; setzt sich nördlich des Soon-Idar Waldes entlang bis zur Landesgrenze zum Saarland und wieder bis zur französischen Grenze fort.

Neben der Verwaltung ist der SWFV auch Eigentümer und Betreiber der Sportschule in Edenkoben.

Gemeinsam mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement besetzt der SWFV zum 01.08.2022 im Rahmen eines dualen Studiums die Stelle Bachelor of Arts Sportökonomie. Neben dem Erwerb von persönlichen Kompetenzen steht auch die fachliche Kompetenz in den verschiedenen Abteilungen des SWFV im Vordergrund.

Mögliche Studienstandorte sind Saarbrücken, Frankfurt oder Stuttgart.

Was wir erwarten:

Hohe Affinität zum Sport, idealerweise zum Fußball

Eigeninitiative und Interesse am Praktischen und der aktiven Mitarbeit im Verband

Planung und Organisation von Projekten

Erstellung und Durchführung von Präsentationen und Publikationen

Teamorientierte Arbeitsweise

Bereitschaft zu Wochenend- und Abendeinsätzen

gute EDV-Kenntnisse (MS-Office) und einen Führerschein (Klasse B)

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz in der Nähe der Deutschen Weinstraße in Edenkoben. Mit Freude engagieren wir uns für Themen und Projekte im organisierten Amateurfußball im Südwesten. Wir stehen für Vielfalt und fördern den Dialog im Team. Sie arbeiten aktiv im Verband mit und übernehmen eigene Projekte.

Interesse geweckt? Dann erzählen Sie uns etwas von sich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Stelle (Bachelor of Arts Sportökonomie). Die Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. März 2022 an Timo Hubach (timo.hubach@swfv.de). Bitte in einer PDF-Datei mit max. 5 MB. Herr Hubach steht ihnen auch telefonisch für Ihre Fragen unter 06323 949 36 30 zur Verfügung.

[swfv]