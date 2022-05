SVM legt Einspruch gegen Bayern-Spiel ein

Der SV Meppen hat Einspruch gegen die Wertung des Meisterschaftsspiels in der 2. Frauen-Bundesliga am Sonntag, 1. Mai 2022, gegen den FC Bayern München II eingelegt. Das Spiel hatte der FC Bayern mit 2:0 gewonnen.

Der SV Meppen stützt seinen Einspruch darauf, dass Julia Landenberger, die in der Partie für die Münchner zum Einsatz kam, nicht spielberechtigt gewesen sei. Meppen trägt vor, dass Julia Landenberger aufgrund ihrer Einsätze in der der FLYERALARM Frauen-Bundesliga an den Spieltagen 18 bis 20 Stammspielerin der ersten Frauen-Mannschaft des FC Bayern sei.

Das zuständige DFB-Sportgericht wird nun zunächst Stellungnahmen einholen. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahmen wird das Gremium über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden.