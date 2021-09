Svenja Huth: "Der Konkurrenzkampf wächst"

Die DFB-Frauen bereiten sich in Dresden auf den Auftakt zur WM-Qualifikation vor. Die beiden Spiele gegen Bulgarien am Samstag ab 16.05 Uhr, live in der ARD) in Cottbus und gegen Serbien am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) in Chemnitz finden wieder vor Zuschauern statt, der Ticketvorverkauf läuft. Nationalspielerin Svenja Huth spricht auf DFB.de über die Partien.

Svenja Huth über...

... das EM-Vorbereitungsturnier in England: Zum einen geht es da gegen Topnationen, gegen die wir uns durchsetzen müssen. Zum anderen ist es für uns Spielerinnen gut, uns schon mal an die Atmosphäre zu gewöhnen, wenn man zum Beispiel an das Wembley-Stadion denkt.

... das kommende Spiel in Brandenburg: Ich habe vier Jahre in Potsdam gespielt und mich in der Zeit sportlich und menschlich super weiterentwickelt. Daher freue ich mich, wieder hier in Brandenburg zu spielen.

... die WM-Qualifikation als Vorbereitung auf die EM: Der Konkurrenzkampf wächst immer vor so einem Turnier. Alle wollen sich zeigen, und das macht uns als Mannschaft stärker. In Spielen gegen vermeintlich schwächere Gegner ist es dann aber auch ganz wichtig, dass alle Spielerinnen souverän und konsequent agieren.

... die geplante Warner-Doku über die DFB-Frauen: Lasst euch überraschen. Das ist schon eine tolle Sache, gerade bei Terminen wie so einer Medienstunde nutzt das Kamerateam die Zeit oft für Einzelgespräche. Dadurch werden die Zuschauer*innen die Spielerinnen persönlicher kennenlernen und einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

... die Aufwertung der Champions League: Die Aufwertung der Champions League ist für den Frauenfußball sehr wichtig. Dass DAZN die Spiele überträgt, ist ein super Medium für die Spielerinnen, um sich zu präsentieren. Außerdem werden viele hochklassige Spiele auf Topniveau zu sehen sein, auf die wir uns freuen können.

... Melanie Leupolz und den FC Chelsea als Wolfsburger Gegnerinnen: Klar, wir haben eine starke Gruppe erwischt, aber es ist ja kein Wunschkonzert. Chelsea war in der vergangenen Saison gegen uns brutal effektiv, jetzt geht es aber wieder bei Null los. Außerdem ist es immer wieder schön, in anderen Vereinen deutschen Spielerinnen zu begegnen.

