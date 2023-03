SV Meppen trennt sich von Trainer Krämer

Nur wenige Stunden nach der Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Hallescher FC (2:3) und dem erneuten Sturz auf den letzten Tabellenplatz der 3. Liga hat der SV Meppen Stefan Krämer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Nach nur drei Siegen aus den ersten 25 Partien haben die Emsländer 20 Punkte auf dem Konto und sind vier Zähler von einem Nichtabstiegsplatz entfernt.

Der 55 Jahre alte Fußball-Lehrer Krämer war beim SV Meppen seit Saisonbeginn im Amt. Es war nach Arminia Bielefeld, dem FC Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, KFC Uerdingen 05 und dem 1. FC Magdeburg bereits seine sechste Station in der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Bis zu einer Neubesetzung des Cheftrainerposten soll der bisherige Co-Trainer Benjamin Duray die kommenden Trainingseinheiten in Meppen leiten. In der Liga geht es am kommenden Samstag, 11. März (ab 14 Uhr), mit der Partie bei Spitzenreiter SV 07 Elversberg weiter.

