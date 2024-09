SV 67 Weinberg mit optimaler Ausbeute

Der SV 67 Weinberg hat nach dem 2. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga als bislang einziges Team die maximale Ausbeute von sechs Punkten auf dem Konto. Die Mannschaft von Trainerin Christina Schellenberg übernahm mit dem 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg bei der SG 99 Andernach die alleinige Tabellenführung.

Marlene Ganßer (21.) leitete den erneuten Erfolg des SV 67 Weinberg ein. Außerdem konnte sich Lisa Wich (62.), die schon beim 3:2-Auftaktsieg gegen den SV Meppen doppelt getroffen hatte, erneut in die Torschützenliste eintragen. Die noch punktlose SG 99 Andernach ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Aufsteiger Union punktet auch in Nürnberg

Der 1. FC Union Berlin hat auch in seiner zweiten Partie in der neuen Spielklasse einen Zähler gesammelt. Der Aufsteiger trotzte auswärts dem 1. FC Nürnberg, Absteiger aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga, ein 0:0 ab. Dabei waren die Berlinerinnen nach der Gelb-Roten Karte für Eleni Markou (45.) wegen wiederholten Foulspiels während des kompletten zweiten Durchgangs in Unterzahl. Trotz einer Spielerin mehr auf dem Feld verpasste es der FCN, nach dem 3:1 beim FC Ingolstadt 04 einen weiteren Dreier nachzulegen.

"Als wir zu elft waren, haben wir kaum etwas zugelassen", befand Union-Trainerin Ailien Poese. "Auch in den knapp 60 Minuten inklusive Nachspielzeit, in denen wir in Unterzahl waren, haben wir extrem gut und leidenschaftlich verteidigt. Ich bin sehr stolz auf diese Leistung. Jede Spielerin hat sich reingehauen und eisernen Willen gezeigt."

Als Aufsteiger ist auch der VfL Bochum erfolgreich in die neue Saison gestartet. Nachdem die Partie vom 1. Spieltag beim FC Bayern München II aufgrund von Abstellungen des Gegners zur U 20-Weltmeisterschaft auf den 3. Oktober (ab 11 Uhr) verschoben worden war, behauptete sich das Team von VfL-Trainerin Kyra Malinowski im ersten Zweitligaspiel seit der Saison 2014/2015 gegen den Nachwuchs von Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0). Für den einzigen Treffer der Begegnung war Lilian Huber (76.) verantwortlich. Auch für die Frankfurterinnen war es die erste Partie der neuen Spielzeit.

SC Sand und Hamburger SV in Torlaune

Über die ersten Zähler kann sich auch der SC Sand freuen. Der Vorjahressechste gewann in der bislang torreichsten Partie in dieser Saison 6:2 (4:1) gegen Borussia Mönchengladbach. Sanja Homann (10.), Doppeltorschützin Athanasia Tsaroucha (16./43.) und Leonie Kreil (40.) sorgten bereits früh für klare Verhältnisse. Zwar konnte Flaka Aslanaj (45.+1) für die Borussia vor der Pause verkürzen. Rio Takizawa (52.) und erneut Leonie Kreil (57.) bauten die Führung des Sportclubs aber wieder aus. Für den zweiten Treffer der Mönchengladbacherinnen war die eingewechselte Alina Abdii (85.) verantwortlich.

Der Hamburger SV präsentierte sich ebenfalls in Torlaune und sorgte für den bislang deutlichsten Saisonerfolg. Das Team von Trainer Marwin Bolz gewann 6:0 (4:0) gegen den FSV Gütersloh. Vildan Kardesler (7.), Mia Büchele (17., Foulelfmeter), Dana Celine Marquardt (28.) und Kapitänin Sarah-Vanessa Stöckmann (30.) brachten den HSV schon früh auf Kurs. Pauline Annette Machtens (66.) und die eingewechselte Amelie Woelki (89.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Meppen feiert ersten Saisonsieg

Der SV Meppen hat die zweite Niederlage nacheinander noch abgewendet und den ersten Saisonsieg eingefahren. Nach dem 2:3 zum Auftakt beim SV 67 Weinberg setzten sich die Emsländerinnen trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands noch 2:1 (0:1) gegen den FC Ingolstadt 04 durch. Pija Reininger (38.) ließ die "Schanzerinnen" zunächst auf einen Dreier hoffen. Laura Bröring (57.) und die eingewechselte Nina Kossen (86.) drehten für den ehemaligen Bundesligisten aus Meppen aber noch die Begegnung.

Das Nachwuchsduell zwischen dem SC Freiburg II und dem FC Bayern München II wurde auf Mittwoch, 9. Oktober (ab 11 Uhr), verschoben.

[mspw]