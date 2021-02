Support@Home: Schickt uns eure Videos

Fans der Frauen-Nationalmannschaft aufgepasst: In Zeiten ohne Unterstützung von den Rängen brauchen wir euren Support@Home! Für das Länderspiel gegen Belgien am 21. Februar sammeln wir Fotos, Videos, Boomerangs oder Gifs von euch, wie ihr unsere DFB-Frauen von zu Hause aus unterstützt. Lasst dabei eurer Kreativität freien Lauf! Die Einsendungen werden unseren Mädels als letzte Motivation vor dem Länderspiel im Spielertunnel präsentiert.

Eure Ergebnisse könnt ihr per WhatsApp an +49 1633855286 oder per Mail an fanclub-service@mein.dfb.de senden. Bitte berücksichtigt, dass die Aufnahmen ausschließlich ohne Ton ausgespielt werden. Drückt euren Support am besten in starken Gesten aus.