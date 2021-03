Süle fällt für Länderspiele in Bukarest und Duisburg aus

Niklas Süle ist am Samstag nicht mit der deutschen Nationalmannschaft zum WM-Qualifikationsspiel nach Bukarest gereist. Der Abwehrspieler vom FC Bayern München fällt damit für die beiden Partien gegen Rumänien am Sonntag und gegen Nordmazedonien am Mittwoch (beide ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Duisburg aus. Süles muskuläre Probleme (Zerrung an der Rückseite des linken Oberschenkels) lassen einen Einsatz derzeit noch nicht zu.

Alle weiteren 22 Spieler der Mannschaft traten die Reise nach Bukarest wie geplant an, nachdem sie am Freitag und Samstag insgesamt dreimal - zweimal mit Antigen-Schnelltests und einmal per PCR-Test - negativ auf COVID-19 getestet wurden.