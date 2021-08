"Stylo": "Nach oben gibt es keine Grenze"

Matthias "Stylo" Hietsch ist Coach der FIFA-eNationalmannschaft und Content Creator. Im DFB.de-Interview spricht der FOKUS CLAN-Spieler über die Absage der FIFA Global Series-Turniere und gibt einen Ausblick auf die neue FIFA-Saison. Hietsch prognostiziert seinen Schützlingen in der eNationalmannschaft eine aussichtsreiche Zukunft.

DFB.de: Herr Hietsch, mit der Absage des FIFAe World Cup und des FIFAe Nations Cup ist die FIFA Global Series offiziell beendet. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Matthias "Stylo" Hietsch: Im ersten Moment war ich natürlich sehr enttäuscht, weil wir die ganze Saison auf diese beiden Events hingearbeitet haben. Wir haben tolle Leistungen gezeigt und uns verdient für den Nations Cup qualifiziert. Ich kann die Absage teilweise nachvollziehen, denn die Gesundheit geht vor. Dennoch glaube ich, dass man es anders hätte lösen können.

DFB.de: Ihr Schützling in der eNationalmannschaft, Mustafa "Musti" Cankal, war für beide Turniere qualifiziert. Hatten Sie schon eine Chance mit ihm zu reden?

Hietsch: Ich bin mit meinen Spielern immer im Austausch und es tut mir sehr leid für ihn, dass er die wichtigsten Turniere des Jahres nicht spielen kann. Es war sein erstes kompetitives Jahr und darauf kann er extrem stolz sein. Das sollte er in die nächste Saison mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass er noch mindestens eine Weltmeisterschaft in seiner Karriere spielen wird. Musti hat seine Fähigkeiten in der vergangenen Saison absolut bewiesen.

DFB.de: Die Saison war von vielen Online-Events geprägt. Funktioniert kompetitives FIFA auch ohne Offline-Turniere oder halten Sie diese für elementar?

Hietsch: Ich finde, dass Offline-Turniere immer die Highlights einer Saison sind. Jeder Profi arbeitet hart, um sich für eines dieser Turniere zu qualifizieren. Das Feeling, die Atmosphäre und das Auftreten bei einem Offline-Turnier sind etwas ganz Besonderes. Das können Online-Turniere nicht ersetzen.

DFB.de: Viele neue Features von FIFA 22 wurden bereits vorgestellt. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Hietsch: Ich muss gestehen, dass ich mich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt habe, da die News während meines Urlaubs kamen. Ich werde das in den kommenden Tagen und Wochen nachholen. Bis FIFA 22 erscheint, habe ich ja noch ein bisschen Zeit.

DFB.de: In der eNationalmannschaft haben wir einige der größten FIFA-Talente der Welt. Welche Entwicklung erwarten Sie von Musti und Co. in der nächsten Saison?

Hietsch: Musti, DullenMIKE und Umut sind noch sehr jung und dennoch gehören sie zu den besten Spielern Europas. Das ist vielversprechend. Sie hatten eine hervorragende Saison und sie müssen dieses positive Gefühl mit in die nächste Saison nehmen. Nach oben gibt es keine Grenze.

[dfb]