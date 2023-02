Stuttgarter Stadtbahn fährt im EURO-Design

Die UEFA EURO 2024 kommt und rollt jetzt durch die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. Mitte Februar war die Stadtbahn im Betriebshof der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) in Möhringen aufwändig foliert worden. "Es ist ein fantastischer Spielzug für Fans geworden", sagte Stuttgarts Wirtschaftsbürgermeister Thomas Fuhrmann.

Am heutigen Mittwoch wurde die Bahn an der Haltestelle NeckarPark (Stadion) im Rahmen des Working Visits der EURO 2024 GmbH offiziell vorgestellt. Für die beiden Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH Mex Schär und Markus Stenger ist die Stadtbahn ein großartiges Bekenntnis der Stadt zur UEFA EURO vom 14. Juni bis 14. Juli 2024. "Die Bahn sieht wirklich super aus. Wir setzen auf eine nachhaltige Mobilität und diese Bahn ist dafür ein schönes Signal und wird die Fans begeistern."

"Möchten Menschen auf Großereignis einstimmen"

Die Gestaltung der Stadtbahn orientiert sich an dem farbenprächtigen Design der UEFA EURO 2024. "United by Football" – "Vereint für Stuttgart" – "Welcome to Stuttgart" sind die Botschaften auf der UEFA EURO 2024-Stadtbahn. Stolz auf den "Fanzug" sind die SSB-Vorstandsmitglieder Thomas Moser (Technik) und Annette Schwarz (Personal). "Wir werden viele Fans zwischen Stadion, Fanfest und Innenstadt in unseren Bussen und Stadtbahnen begrüßen können. Darauf bereiten wir uns intensiv vor. Die Europameisterschaft ist für den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt eine große Herausforderung, und wir freuen uns darauf", sagte SSB-Vorstandssprecher Thomas Moser.

Die Stadtbahn wird bis Sommer 2024 durch Stuttgart rollen und es ist geplant, eine weitere Stadtbahn und einen E-Bus ebenso im Design der UEFA EURO zu gestalten. "Wir möchten die Menschen in Stuttgart und der Region damit auf dieses sportliche Großereignis einstimmen und die UEFA EURO 2024 bekannt machen", so Geschäftsführer Andreas Kroll von der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

[dfb]