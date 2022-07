Schwerer Stand in Jena: Wolfsburg müht sich in die 2. Pokalrunde

Stuttgarter Kickers stoppen Greuther Fürth

Oberligist Stuttgarter Kickers steht nach einem überraschenden 2:0 (1:0) gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth in der 2. DFB-Pokalrunde. Bundesligist VfL Wolfsburg musste bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena lange auf das 1:0 (0:0) warten. Zweitligist Fortuna Düsseldorf setzte sich bei Regionalligist Kickers Offenbach 4:1 (1:0) durch.

Die Kickers schockten das "Kleeblatt" ganz früh: Nach einem Eckball köpfte Denis Zagaria (9.) ungehindert zur Führung der Gastgeber ein. Die Fürther suchten gegen weiter frech dagegenhaltende Stuttgarter nach der passenden Reaktion, doch weder Ragnar Ache (13.) noch Tobias Raschl (33.) brachten den Ball an Torhüter Ramon Castellucci vorbei.

Auch nach der Pause hielten die Kickers gut dagegen und hatten durch Paul Polaukes frechen Versuch in der 66. Minute eine weitere gute Chance. Fürth scheiterte dagegen immer wieder an der fehlenden Präzision im Passspiel und an der leidenschaftlichen Defensive der Gastgeber. Und so sorgte David Braig (88.) nach einem Konter für die Entscheidung.

"Wölfe" treffen in der Nachspielzeit

Wolfsburg traf in Jena auf Widerstand des Außenseiters, der immer wieder den Weg nach vorne suchte, aber meist zu unpräzise im Abschluss blieb. Der VfL seinerseits hatte zwar mehr vom Spiel, ließ aber den letzten Zug zum Tor vermissen.

In Halbzeit zwei erhöhten die "Wölfe" den Druck und hätten fast schon in der 48. Minute den Bann gebrochen, doch Ridle Bakus Schuss prallte von der Unterkante der Latte wieder zurück ins Feld. Doch Carl Zeiss versteckte sich weiter nicht und blieb durch Justin Schau (50., 53.) und Maximilian Krauß (63.) gefährlich. Und auf der Gegenseite rettete Keeper Kevin Kunz glänzend gegen Jakub Kaminskis Kopfball (66.). Es dauerte bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit, dann drückte Omar Marmoush einen Freistoß doch noch zum Siegtreffer über die Linie.

Düsseldorf effizient in Offenbach

In Offenbach starteten die Kickers selbstbewusst und ließen den Zweitligisten aus dem Rheinland nicht ins Spiel kommen. In Führung gingen die Gäste aber doch: Nach einer Ecke von Nicolas Gavory netzte Kapitän Andre Hoffmann per Kopf zum 0:1 ein (34.).

Nach der Pause nutzten die Düsseldorfer gleich eine Umschaltsituation: Kristoffer Peterson traf abgefälscht zum zweiten Tor (54.). Der OFC gab sich aber nicht geschlagen und verkürzte durch Jakob Lemmer fast umgehend per Abstauber (57.). Dejan Bozic (63.) verpasste im Eins-gegen-Eins kurz danach sogar das 2:2. So konnte Joker Daniel Ginczek in der 71. Minute wieder auf 3:1 erhöhen und acht Minuten später gar den Doppelpack schnüren (80.).

[sid/js]