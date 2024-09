Stuttgart siegt souverän in Münster

Der VfB Stuttgart hat die Hürde beim Zweitligisten Preußen Münster in der ersten DFB-Pokalrunde souverän genommen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich mit 5:0 (3:0) in Münster durch und feiert nach dem missglückten Saisonstart in Freiburg den Einzug in die zweite Pokalrunde.

Der Bundesligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und startete mit viel Offensivdrang. In der Anfangsphase agierten die Münsteraner zu passiv, kamen kaum zur Entlassung und mussten bereits nach sieben Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen. Nach einer Ecke von rechts parierte Morten Behrens einen Schuss von Fabian Rieder in die Mitte, wo Angelo Stiller goldrichtig stand und zum 1:0 einschob.

VfB lässt nichts anbrennen

Auch nach dem Gegentreffer kamen die Gastgeber nicht wirklich in Fahrt, der VfB zog weiter sein Spiel durch und konnte die Führung weiter ausbauen: Ermedin Demirović stieg nach einer Flanke von Angelo Stiller aus dem linken Halbfeld am höchsten und nickte zum 2:0 ein (15.). Münster agierte vor allem in der Box weiter zu passiv und kassierte nach einer butterweichen Flanke von Demirović auf Pascal Stenzel den dritten Gegentreffer noch vor der Halbzeitpause (37.)

Nach Wiederanpfiff fuhr der Vizemeister einen Gang runter, kontrollierte aber mit viel Ballbesitz weiter die Partie. Die Hausherren standen kompakter und konnten sich defensiv etwas fangen, kamen aber trotzt Dreifachwechsel zur Halbzeitpause zu kaum Offensivaktionen. Der VfB spielte die Führung souverän runter und baute sie weiter aus: Nick Woltemade setzte die Kugel in den oberen rechten Winkel (72.), ehe Atakan Karazor per Strafstoß für den 5:0-Entstand sorgte (80.)